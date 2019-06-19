Раскол в партии Порошенко: стало известно кто виноват

19.06.2019 09:45

Олег Болдырев (он же Мартин Брест), ветеран АТО, который проходил по списку партии "Европейская солидарность" Порошенко, покинул партию.

"В пятницу вечером, через сутки после оглашения списка партии ЕС на выборы - я ушел из этого самого списка. В силу личных убеждений. Не то чтобы это вам было прям сильно важно сейчас знать, но обозначиться я обязан. Желаю удачи в борьбе ребятам-ветеранам. Спасибо за праймериз. Было весело", - так Болдырев прокомментировал свой выход из партии на странице в Facebook.

В комментариях он рассказал больше о причинах. По его словам, решение было принято после праймериза, на котором выбрали Татьяну Черновол. Также экс-кандидату в нардепы не понравилось отношение "старых опытных" политиков, их надменность и высокомерие.

Геращенко выразила сожаление о таком решении Болдырева. Она сказала, что проверка депутатов продолжается и список еще может измениться, а Болдыреву всегда в партии рады.

Болдырев сообщил, что несмотря на выход из партии он продолжит поддерживать Порошенко.

Источник: https://from-ua.com