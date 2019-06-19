Российский ученый: Керченский мост надо сносить, он никому не нужен

19.06.2019 18:00

Крымский мост является причиной множества проблем. Об этом рассказал российский гидрогеолог Юрий Медовар.

По его данным, мост:

вызывает просадку уровня Керченского пролива,

уменьшает глубину фарватера,

нарушает водообмен между Черным и Азовским морями.

«В Керченском проливе будет болото, там будет полная задница, простите за выражение», — открыто заявил Медовар.

«Они сделали дамбу слева и справа, перекрыли течение, нарушив водообмен между Черным и Азовским морем. Там очень много проблем», — добавил он.

В данный момент, по словам гидрогеолога, «идет просадка уровня Керченского пролива, уменьшается глубина по фарватеру, по центральной части, где идет проход судов».

«Сами керчане мне пишут, спрашивают, как быть — они видят, как идет цветение воды, как просаживается уровень. Этот мост надо разбирать к чертовой матери. Его строительство было колоссальной ошибкой, он там никому не нужен», — заявил ученый.

Источник: https://donpress.com