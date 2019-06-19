Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло

19.06.2019 12:11

Благодаря решению Конституционного суда украинцы смогут по-новому выходить на пенсию

Об этом пишет издание Обозреватель.

Сообщается, что Конституционный суд Украины отменил скандальный закон, согласно которому украинцы не могли выйти на пенсию за выслугой лет раньше 50-55 лет.

Еще в 2015 году народные депутаты утвердили решение – часть украинцев, которые имеют право на заслуженный отдых по выслуге лет, обязать работать дольше. Если раньше им было достаточно, например, отработать 25 лет для того, чтобы досрочно выйти на заслуженный отдых, то сейчас женщина не может закончить карьеру раньше 50 лет, а мужчина – раньше 55-и. То есть, фактически добавилось еще одно условие, помимо стажа – минимальный возраст для выхода на пенсию.

Данное «новшество» ударило по летчикам, медикам, работникам образования, социального обеспечения и деятелям культуры, а вот металлурги и шахтеры остались со «старыми» правами. 45 парламентариев обратились в Конституционный суд с требованием разобраться, законно ли их коллеги продлили время работы для определенных категорий украинцев.

Согласно решению Конституционного суда, которое не может быть обжаловано, для выхода на пенсию достаточно стажа и не нужно ждать 50-55 лет. Более того, решение о том, чтобы увеличить необходимый стаж на пять лет, также не соответствует главному закону Украины

«Увеличение на пять лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников, лишает этих лиц права на социальную защиту и не соответствует конституционным принципам прав и свобод человека», – говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой КСУ.

В решении сказано, что украинцам не нужно ждать 50 лет (женщинам) и 55 лет (мужчинам), чтобы выйти на заслуженный отдых по выслуге лет. Также в документе говорится, что повышение необходимого стажа – нарушение Конституции

Например, учитель, которые уже имеет 25 лет стажа, но которому всего лишь 47 лет, на данный момент для получения пенсии должен достичь возраста 50 лет, а также к 2019 году иметь минимум 27,5 лет стажа. То есть, на заслуженный отдых такой работник образования выйти не может, хотя, согласно решению Конституционного суда, это нарушает его права.

В таком случае человек имеет право не только выйти на пенсию раньше 50 лет, но и получить компенсацию от государства за то, что не получал пенсию какой-то период времени из-за неконституционного решения Рады.

Источник: https://politeka.net