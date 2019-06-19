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Завтра погода добьет украинцев: +35
20 июня в Украине будет очень жарко — погода в ближайшее время не изменится.
О желанной прохладе можно только мечтать — завтра украинцев ждут рекордные температуры.
Об этом пишет синоптик Наталья Диденко:
«Жара продолжится. Особенно пострадают от нее восточные области и южная часть, где дождей или очень мало, или не было давно, или даже какие-то локальные ливни ситуацию существенно не исправили ».
Последние, почувствуют на себе адские +33 — +35 градусов:
«Также в эту горячую зону попадает и Днепропетровщина. На остальной территории Украины также — не румян мороз, + 29 — + 33 градуса ».
В четверг в Украине местами пройдут дожди:
«Дожди с грозами в четверг пройдут — локально! На Западе, Севере, ячейками вдоль Днепра-реки, местами в Одесской области ».
Столицу страны 20-го июня также ждет жара:
«+30 — +32 градуса, есть вероятность кратковременного дождя с грозой».
Известно, что жара продержится по всей стране еще какое-то время:
«Только 22-го июня в западных областях посвежеет. Грозовые дожди наиболее вероятны в западных областях ».
Как мы сообщали ранее, с 25-26 июня жара постепенно ослабеет в большинстве областей Украины.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, жара
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