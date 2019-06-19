- Зеленский назвал сроки переговоров в нормандском формате21:17
- Кучма назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО21:00
- Завтра погода добьет украинцев: +3520:40
- Кабмин массово снимает с должностей глав ОГА20:20
- Коллега Тымчука рассказал, над чем нардеп работал перед гибелью20:03
- Иностранец пытался расстрелять отдыхающих на пляже в Одессе19:30
- «Мэр» Горловки выставил требование Зеленскому: он должен сесть за переговоры по Донбассу с главарями «ЛДНР»19:15
- Стали известны подробности расследования смерти Тымчука19:00
- Зеленский провел встречу с олигархом Ринатом Ахметовым18:43
- «Большая потеря для страны»: Зеленский прокомментировал гибель Тымчука18:15
Зеленский назвал сроки переговоров в нормандском формате
Обсуждение даты начала нормандских переговоров (по урегулированию ситуации на Донбассе) ведется уже долгое время, но Зеленский заявил, что они будут назначены на июль.
"По поводу возвращения к нормандскому формату... Мы обсуждали даты... Говорилось о том, чтобы проводить переговоры после парламентских выборов в Украине. Я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча (в нормандском формате, - ред.) запланирована уже в июле. Верим в победу и завершение войны",
- заявил Зеленский.
Для некоторых было важно, чтоб переговоры произошли после парламентских выборов, но Зеленский настаивал на их срочности.
Ангела Меркель сообщила, что Германия окажет приложит все свои усилия на встрече в «нормандском формате».
"Мы проведем встречу советников и дальше посмотрим, как действовать дальше. Германия в любом случае готова здесь приложить все свои силы. Я рада, что трехсторонняя контактная группа в рамках "минского процесса" сейчас снова работает более решительно",
- добавила она.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, переговоры, нормандский формат, Зеленский
- "Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности
- Кум Путина Медведчук раскритиковал "нормандский формат"
- Переговоры по Донбассу: почему «хромает» «нормандский формат»
- Зеленский рассказал, когда состоятся новые переговоры в нормандском формате
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление
- Дипломатическая битва за Донбасс: подробности закулисных торгов
- Кучма назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО21:00
- «Мэр» Горловки выставил требование Зеленскому: он должен сесть за переговоры по Донбассу с главарями «ЛДНР»19:15
- Пушилин: жители ОРДО будут отправляться в поездку за паспортами РФ от мест своего проживания16:46
- Басурин пригласил Зеленского в Донецк14:00
- Оккупанты активизировали бои на Донбассе: известно о погибшем украинском военном13:18
- В Рубежном из-за купания отравились 27 человек12:00
- Мощный взрыв прогремел в Донецке 11:30
- Донецк под обстрелом: мины летят десятками, бьет тяжелое вооружение09:51
- Гигантские очереди. Донецкие боевики нарочно задерживают людей при попытке выезда из ОРДЛО 08:20
- «Пушки и танки не решат вопрос»: у Зеленского рассказали план возвращения Донбасса07:31
- Зеленский назвал сроки переговоров в нормандском формате21:17
- Кучма назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО21:00
- Завтра погода добьет украинцев: +3520:40
- Кабмин массово снимает с должностей глав ОГА20:20
- Коллега Тымчука рассказал, над чем нардеп работал перед гибелью20:03
- Иностранец пытался расстрелять отдыхающих на пляже в Одессе19:30
- «Мэр» Горловки выставил требование Зеленскому: он должен сесть за переговоры по Донбассу с главарями «ЛДНР»19:15
- Стали известны подробности расследования смерти Тымчука19:00
- Зеленский провел встречу с олигархом Ринатом Ахметовым18:43
- «Большая потеря для страны»: Зеленский прокомментировал гибель Тымчука18:15
- Врачи назвали смертельную опасность пляжей17:40
- Медики рассказали, как избежать укуса змеи16:30
- Первая помощь при тепловом ударе13:49
- Оптимальный напиток для жаркой погоды13:00
- Врачи назвали первые симптомы обезвоживания09:15
- Как питаться во время отпуска, чтобы не поправиться07:45
- Путин готовит украинцам настоящий ад20:23
- Сортировка по-украински: почему «мусорный» закон не работает?14:25
- Минуло два роки, як Україна отримала безвізовий режим14:15
- Мрачный сценарий: Украина предупредила ЕС о намечающемся газовом кризисе11:59
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление
- В ЦИК сделали важное заявление об остановке выборов
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит
- Зеленскому готовят коварную ловушку, названа роковая дата: «Требуют одного»
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте