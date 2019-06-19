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Жена Тымчука сделал важное заявление о его смерти
Гражданская жена застрелившегося народного депутата Украины Дмитрия Тымчука заявила как он вел себя в последние дни жизни. Данную информацию передал СМИ источник в правоохранительных органах.
По данным источника, жена Тымчука сообщила, что он не спал с четырех часов утра. На протяжении всего дня он ходил по квартире с пистолетом в руках.
Также жена нардепа Тымчука сообщила, что в последнее время он был угнетен и видел свою жизнь в негативном ключе. В частности, его не устраивала текущая политическая ситуация, и он не мог найти в ней место. Мужчина неоднократно заявлял супруге, что жизнь потеряла для него смысл, и он не понимает, что делать дальше. Также он пристрастился к алкоголю.
Следственная группа изучила видеозаписи с камер наблюдения на входе в квартиру. Установлено, что посторонних лиц в квартире не было.
Ранее сообщалось, что по факту гибели Тымчука возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что в настоящий момент рассматриваются три версии гибели депутата: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
Дмитрий Тымчук был найден мертвым около полудня в среду, 19 июня, в своем доме. Нардеп Антон Геращенко сообщил, что его однопартиец погиб во время чистки наградного пистолета.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, жена, Дмитрий Тымчук, погиб
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