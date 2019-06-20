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Из квартиры погибшего Тымчука кое-что исчезло
Из квартиры погибшего координатора группы "Информационное сопротивление", нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука исчезли ювелирные изделия. Об этом сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева, пишет УП.
"В ходе проведения следственных действий источник, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - отметили в сообщении.
Отметим, в среду 19 июня Тымчука нашли мертвым в собственном доме.
СМИ сообщали, что депутат застрелился при чистке наградного оружия.
Позже председатель Национальной полиции Сергей Князев сообщил о нескольких версиях, среди которых несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием и убийство.
В то же время пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало подтвердил, что открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса "Умышленное убийство".
Кроме того, первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерев заявил, что не верит в версию несчастного случая и парламентария могли убить.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, квартира, Дмитрий Тымчук
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