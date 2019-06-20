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Ляшко, Смешко и Гриценко выбывают из «игры»
Стало известно, какие политические силы фактически полностью потеряли надежду на вхождение в состав Верховной Рады Украины нового созыва. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Ukraine Elections.
Их перечень составляли представители Социологической группы «Рейтинг». Это длилось с 8 по 12 июня текущего года. Сбор данных был проведён посредством личного формализованного интервью, к участию в котором присоединились 2 тысячи человек. Полученные результаты были вынесены на рассмотрение общественности уже вчера, 19 июня. Специалисты утверждают, что совсем маленькую надежду на прохождение в состав Верховной Рады Украины имеет партия «Сила и Честь». Она пришлась по душе 3,2% электората. Это делает «Силу и Честь» шестой в парламентском рейтинге. Перед вышеуказанной политической силой следует фракция «Европейская солидарность», которая, к слову, также теряет надежду на прохождение в обновлённый парламент.
За «Силой и Честь» идёт партия «Гражданская позиция». Её рейтинг упал до 1,8%. А вот Радикальная партия Олега Ляшко заработала поддержку со стороны лишь 1,7% украинских граждан. Стоит отметить, что ровно такой же результат имеет и фракция «Свобода».
Теги: Донбасс, выборы, Олег Ляшко, Верховная Рада
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