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На Черноморском побережье Украины начали вымирать дельфины
Вдоль побережья Черного моря на территории Украины за последние шесть десятилетий резко сократилась популяция дельфинов. Как передает replyua.net, об этом на странице в Facebook сообщили представители Министерства экологии и природных ресурсов.
Они напомнили, что в акватории Черного моря можно встретить только три вида дельфинов - дельфин-белобочка (или обычный), афалина и морская свинья. Сообщается, что в начале этого месяца сотрудники научного центра экологии моря провели уникальные исследования и смогли подсчитать количество дельфинов на Черноморском побережье от косы Тендры до дельты Дуная.
Оказалось, что в Чёрном море водятся 1170 особей дельфина-белобочки. Ученые насчитали 930 морских свиней. Точно такое же количество афалин. «К сожалению, начиная с 1960-х годов популяция дельфинов резко сократилась, и на то есть несколько причин: длительное время дельфины были объектами для охоты; загрязнение морей привело к ослаблению иммунитета дельфинов; гидролокаторы дельфина не способны обнаружить тонкие нити рыболовных сетей, из-за чего погибает много животных», - рассказали в Министерстве.
Также эксперты подчеркнули, что эти животные могут обитать только в естественной среде, и даже в самом лучшем дельфинарии никто не сможет им создать идеальные условия для жизни.
Теги: Украина, Донбасс, Черное море, вымирание, дельфин
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