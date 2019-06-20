Последние новости раздела
- Отец Екатерины Гандзюк хочет встретиться с Владимиром Зеленским без телекамер17:56
- На Соборе проведенном Филаретом отвергли Томос и восстановили УПЦ17:30
- Ляшко, Смешко и Гриценко выбывают из «игры»16:50
- В ОРДО назвали число местных жителей, получивших паспорт РФ16:35
- Партия Порошенко не проходит в парламент16:15
- В Украине ожидаются грозы и град15:51
- Форма получения пенсии для некоторых украинцев будет изменена15:35
- Назван кандидат с самыми высокими шансами стать премьер-министром15:10
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»14:15
- СМИ узнали о жутком состоянии Тымчука перед смертью: никто не думал, что с ним происходит такое 14:00
На Соборе проведенном Филаретом отвергли Томос и восстановили УПЦ
20.06.2019 17:30
В Киеве на собрании бывшей УПЦ Киевского патриархата, состоявшемся по инициативе Почетного патриарха Филарета, отвергли Томос о Единой украинской церкви.
Отметим, что Собор проводят во Владимирском храме, настоятель которого протоиерей Борис Табачек является сторонником и давним соратником Филарета.
На мероприятие из России приехали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев). Согласно списку участников собора, на него также прибудет епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Филарет, собор, УПЦ, Томос
Читайте также:
- Сегодня начался скандальный собор Филарета: стали известны первые подробности и имена участников
- Московский патриархат отказалася от участия в первом за тысячу лет Всеправославном соборе
- В Донбасс привезли христианские святыни
- Создание единой церкви в Украине: Филарет предъявил Московскому патриархату ультиматум
- Украинцы возмущены намерением министра культуры Нищука восстанавливать Нотр-Дам
- Автокефалия для УПЦ: стала известна финальная дата проведения собора
- В ОРДО назвали число местных жителей, получивших паспорт РФ16:35
- Война на Донбассе: бойцы ВСУ понесли невосполнимые потери10:15
- К границам Украины РФ стянула 82 тысячи военных: Генштаб сделал тревожное заявление08:30
- Кучма назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО21:00
- «Мэр» Горловки выставил требование Зеленскому: он должен сесть за переговоры по Донбассу с главарями «ЛДНР»19:15
- Пушилин: жители ОРДО будут отправляться в поездку за паспортами РФ от мест своего проживания16:46
- Басурин пригласил Зеленского в Донецк14:00
- Оккупанты активизировали бои на Донбассе: известно о погибшем украинском военном13:18
- В Рубежном из-за купания отравились 27 человек12:00
- Мощный взрыв прогремел в Донецке 11:30
- Как модная одежда вредит нашему здоровью18:20
- Отец Екатерины Гандзюк хочет встретиться с Владимиром Зеленским без телекамер17:56
- На Соборе проведенном Филаретом отвергли Томос и восстановили УПЦ17:30
- Как правильно хранить хлеб в жару17:10
- Ляшко, Смешко и Гриценко выбывают из «игры»16:50
- В ОРДО назвали число местных жителей, получивших паспорт РФ16:35
- Партия Порошенко не проходит в парламент16:15
- В Украине ожидаются грозы и град15:51
- Форма получения пенсии для некоторых украинцев будет изменена15:35
- Назван кандидат с самыми высокими шансами стать премьер-министром15:10
- Как модная одежда вредит нашему здоровью18:20
- Как правильно хранить хлеб в жару17:10
- Врачи объяснили, в чем опасность бытовых кондиционеров14:49
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу13:15
- Медики назвали особенности питания летом10:00
- Самые популярные мифы о здоровом сне08:11
- Медики рассказали, как шлепанцы влияют на походку и стопу22:45
- Врачи назвали смертельную опасность пляжей17:40
- Медики рассказали, как избежать укуса змеи16:30
- Первая помощь при тепловом ударе13:49
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление
- В ЦИК сделали важное заявление об остановке выборов
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте
- Мощный взрыв прогремел в Донецке
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит
- Зеленскому готовят коварную ловушку, названа роковая дата: «Требуют одного»
- Пушилин не сдержал эмоций после отказа Зеленского вести диалог с боевиками "Л/ДНР"
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома
- Жена Тымчука сделала важное заявление о его смерти