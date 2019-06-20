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«Обещания Ахметова, Пинчука и Коломойского»: Зеленский рассказал подробности встречи с олигархами

20.06.2019 20:49
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«Обещания Ахметова, Пинчука и Коломойского»: Зеленский рассказал подробности встречи с олигархами

Владимир Зеленский, новоизбранный президент украинского государства, сообщил некоторые подробности встречи с известными бизнесменами Украины.

Речь идет о переговорах с Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым, а также Виктором Пинчуком. Как информирует replyua.net, в ходе диалога с украинским бизнесом, сегодня, 20 июня, Владимир Зеленский рассказал, какие договоренности с олигархами ему удалось достичь. 

Таким образом, согласно словам Владимира Зеленского, на сегодняшний день Востоку нашей страны невероятно нужны инвестиции в размере более, чем триста миллиардов гривен. Также Владимир Александрович отметил, что государство уже начало вкладывать деньги в подконтрольные правительству территории Донбасса. Гарант Конституции призывает присоединиться к инвестиционному проекту всех, кто только этого желает. 

Кроме того, президент украинского государства также рассказал о том, что основным правилом ведения бизнеса будет являться отсутствие монополий. Никому и никаких преференций, по его словам, не будет.



Теги: Донбасс, олигархи, Коломойский, Зеленский
 
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