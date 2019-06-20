«Ощадбанк» будет доставлять пенсии на дом: В Украине одобрили пилотный проект

20.06.2019 09:17

Кабинет мистров Украины одобрил пилотный проект по доставке «Ощадбанком» пенсий на дом. Получать пенсию дома будут люди, достигшие 80 лет, которые живут в населенных пунктах, где нет учреждения банка, а также люди с инвалидностью, передает «112 Украина».

Так, доставлять пенсии на дом будут некоторым группам лиц, в частности, людям с первой группой инвалидности. Также, воспользоваться данной услугой смогут те, кто по заключению доктора не способны себя обслужить, или люди, достигшие 80 лет, которые живут в населенных пунктах, где нет учреждений банка.

Кроме того, для реализации этого проекта «Ощадбанк» сможет привлекать операторов почтовой связи. Расходы на доставку пенсий будут компенсировать территориальные органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Также, до 1 января 2020 года Пенсионный фонд должен подать отчет о реализации проекта.

Источник: https://dnews.dn.ua