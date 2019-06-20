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Перерасчет пенсии в июле: в ПФУ раскрыли детали
Основанием для изменения размера выплаты пенсий является изменение прожиточного минимума, сообщает пресс-центр Луганской областной военно-гражданской администрации.
В связи с тем, что в июле этого текущего года он составит 2007 гривен и для лиц, утративших трудоспособность – 1564 гривен будет проведен перерасчет пенсии.
Изменения прожиточного минимума повлияют на минимальные пенсии по возрасту для неработающих граждан, минимальные пенсионные выплаты инвалидам войны и участникам боевых действий, минимальные пенсионные выплата инвалидам ЧАЭС, минимальные пенсии шахтерам, минимальные пенсии военных пенсионеров, пенсии за особые заслуги перед Украиной.
Также это отразиться на повышении ветеранам войны и членам их семей, повышении жертвам нацистских преследований, надбавке донорам. Государственная социальная помощь на уход инвалидам войны будет увеличена.
Пересчет будет проводиться автоматически и в органы Пенсионного фонда Украины обращаться не нужно.
Перерасчет пенсии коснется тех пенсионеров, которые имеют полный стаж. Для женщин – это 30 лет, а для мужчин – 35 лет.
Полный стаж имеют также те пенсионеры, которым пенсия до назначена 1 октября 2011 года. Для женщин эти нормы соответствуют 20 годам, а мужчины – 25 годам.
В июле минимальный размер пенсии увеличится до 1564 гривен. Средний размер пенсии составит после перерасчета 3574,79 гривен.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, перерасчет, пенсии
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