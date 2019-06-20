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Синоптик сообщила, когда в Украине, наконец, спадет жара
На этой неделе жара слегка спала, но лишь на небольшой части Украины, в основном на западе и севере. Остальные регионы же с нетерпением ждут хотя бы незначительного похолодания. И на следующей неделе температура может немного опуститься, обнадежила синоптик Наталья Диденко.
- 19-го июня в Украине удержится жара. В течение дня предполагается +28 +33 градуса, в западных областях +26 +29 градусов. Кратковременные дожди с грозами возможны на западе, на востоке плюс Полтавская область. Есть незначительная вероятность дождя в Одесской области. На остальной территории - без осадков... В Киеве завтра будет сухо и жарко, около +30 градусов, - написала она в "Фейсбуке".
Но есть большая вероятность, что уже с 24-25 июня прохлада начнет окутывать Украину с запада, а спустя несколько дней достигнет и знойного юго-востока.
- По предварительным прогнозам, ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня. Постепенно: сначала запад, затем север, центр и уже с 26-27 июня станет легче и на юге и востоке, - воодушевила она страдающих украинцев.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, жара
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