- Совет ЕС продлил «крымские» санкции20:35
- Судьба Верховной Рады решена: Конституционный суд вынес вердикт по указу Зеленского20:16
- Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме для учеников20:00
- В Украине будет проведена налоговая амнистия – Зеленский19:40
- В Украине круто изменятся коммунальные тарифы: сколько заплатим19:20
- Вступило в силу важное решение НБУ о валюте: что изменилось для украинцев19:03
- На Черноморском побережье Украины начали вымирать дельфины18:40
- Отец Екатерины Гандзюк хочет встретиться с Владимиром Зеленским без телекамер17:56
- На Соборе проведенном Филаретом отвергли Томос и восстановили УПЦ17:30
- Ляшко, Смешко и Гриценко выбывают из «игры»16:50
Совет ЕС продлил «крымские» санкции
Санкции продлили до 2020 года.
Европейский Союз официально продлил еще на один год санкции, связанные с аннексией Россией Крыма и Севастополя. Об этом говорится в распространенном в четверг, 20 июня, в Брюсселе заявлении Совета ЕС, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
«20 июня 2019 года Совет ЕС продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
Меры применяются к физическим лицам и компаниям из ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя. Санкции включают запреты на:
- импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС;
- инвестиции в Крым или Севастополь;
- предоставление туристических услуг, связанных с Крымом или Севастополем, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в порты Крымского полуострова, кроме случаев крайней необходимости;
- экспорт определенных товаров и технологий для крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах и связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов. Техническая помощь, брокерские, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах, также не должны предоставляться.
Как указано в заявлении Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини от имени ЕС 17 марта 2019 года, спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией, «ЕС остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. ЕС не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права».
Теги: Донбасс, Крым, ЕС, санкции
- ЕС утвердил продление санкций по Крыму
- ЕС вводит запрет на импорт крымских вин
- Немцы признали "российский Крым" - в Европе может разгореться крупнейший скандал
- Медведев заявил, что от санкций ЕС и США Россия только выиграет
- Порошенко: "После последних событий в Крыму не должно быть никаких иллюзий относительно намерений Российской Федерации"
- В ОРДО назвали число местных жителей, получивших паспорт РФ16:35
- Война на Донбассе: бойцы ВСУ понесли невосполнимые потери10:15
- К границам Украины РФ стянула 82 тысячи военных: Генштаб сделал тревожное заявление08:30
- Кучма назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО21:00
- «Мэр» Горловки выставил требование Зеленскому: он должен сесть за переговоры по Донбассу с главарями «ЛДНР»19:15
- Пушилин: жители ОРДО будут отправляться в поездку за паспортами РФ от мест своего проживания16:46
- Басурин пригласил Зеленского в Донецк14:00
- Оккупанты активизировали бои на Донбассе: известно о погибшем украинском военном13:18
- В Рубежном из-за купания отравились 27 человек12:00
- Мощный взрыв прогремел в Донецке 11:30
- Совет ЕС продлил «крымские» санкции20:35
- Судьба Верховной Рады решена: Конституционный суд вынес вердикт по указу Зеленского20:16
- Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме для учеников20:00
- В Украине будет проведена налоговая амнистия – Зеленский19:40
- В Украине круто изменятся коммунальные тарифы: сколько заплатим19:20
- Вступило в силу важное решение НБУ о валюте: что изменилось для украинцев19:03
- На Черноморском побережье Украины начали вымирать дельфины18:40
- Как модная одежда вредит нашему здоровью18:20
- Отец Екатерины Гандзюк хочет встретиться с Владимиром Зеленским без телекамер17:56
- На Соборе проведенном Филаретом отвергли Томос и восстановили УПЦ17:30
- Как модная одежда вредит нашему здоровью18:20
- Как правильно хранить хлеб в жару17:10
- Врачи объяснили, в чем опасность бытовых кондиционеров14:49
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу13:15
- Медики назвали особенности питания летом10:00
- Самые популярные мифы о здоровом сне08:11
- Медики рассказали, как шлепанцы влияют на походку и стопу22:45
- Врачи назвали смертельную опасность пляжей17:40
- Медики рассказали, как избежать укуса змеи16:30
- Первая помощь при тепловом ударе13:49
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление
- В ЦИК сделали важное заявление об остановке выборов
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте
- Мощный взрыв прогремел в Донецке
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит
- Зеленскому готовят коварную ловушку, названа роковая дата: «Требуют одного»
- Пушилин не сдержал эмоций после отказа Зеленского вести диалог с боевиками "Л/ДНР"
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома
- Жена Тымчука сделала важное заявление о его смерти