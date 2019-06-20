Субсидии 2019: украинцам показали, сколько изменений произошло в законе

20.06.2019 07:45

Как вы думаете, сколько раз в году правительство вносит изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий с целью упрощения этого самого порядка (в названии соответствующего постановления Кабмина №848 так прямо и написано: с целью упрощения)? Давайте посчитаем. В 2015 году изменения вносились 6 раз, в 2016-м — 3, в 2017 — 4, 2018-м — 5 раз, в текущем — уже дважды, пишет ZN.UA.

В результате скромный на первых порах документ превратился ныне в трудночитаемого монстра, занимающего в эквиваленте 38 страниц печатного текста.

"То, что было раньше понятно каждому среднестатистическому гражданину, теперь превратилось в казуистику, доступную для пониманию разве что опытному юристу. Не говоря уж о времени, требуемом хотя бы для вдумчивого прочтения этого документа, — отмечает эксперт. — Понятно, что упрощением тут и не пахнет. Речь, скорее, о том, чтобы отсечь, тех граждан, которые в субсидии на самом деле не нуждаются, и таким образом сэкономить государственные финансы. Во всяком случае, хочется верить, что именно так и обстоит дело. Но только практика свидетельствует, что гладко выходит не всегда".

Автор указывает, что в результате активного совершенствования правил начисления жилищно-коммунальных субсидий право на получение субсидии утратили следующие категории граждан:

1) владельцы жилых помещений с большой квадратурой: площадь квартиры превышает 120 кв. метров, а дома — 200 кв. м. Ограничение не распространяется на детские дома семейного типа, приемные и многодетные семьи;

2) лица трудоспособного возраста, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в Центре занятости в качестве безработных.

Источник: https://from-ua.com