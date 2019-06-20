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У Зеленского назвали имя нового главы Центра кибербезопасности
20.06.2019 09:02
Руководителем Национального координационного центра кибербезопасности стал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк назначен.
Об этом говорится в указе президента, опубликованный на сайте Администрации главы государства.
«На замену статьи 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 № 242 „О Национальном координационном центре кибербезопасности“ назначить Данилюка Александра Александровича — секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины — руководителем Национального координационного центра кибербезопасности», — указано в тексте документа.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, киберполиция, Зеленский
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