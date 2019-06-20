У Зеленского назвали имя нового главы Центра кибербезопасности

20.06.2019 09:02

Руководителем Национального координационного центра кибербезопасности стал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк назначен.

Об этом говорится в указе президента, опубликованный на сайте Администрации главы государства.

«На замену статьи 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 № 242 „О Национальном координационном центре кибербезопасности“ назначить Данилюка Александра Александровича — секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины — руководителем Национального координационного центра кибербезопасности», — указано в тексте документа.

Источник: https://donpress.com