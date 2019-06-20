Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

У Зеленского назвали имя нового главы Центра кибербезопасности

20.06.2019 09:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Руководителем Национального координационного центра кибербезопасности стал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк назначен.

Об этом говорится в указе президента, опубликованный на сайте Администрации главы государства.

«На замену статьи 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 № 242 „О Национальном координационном центре кибербезопасности“ назначить Данилюка Александра Александровича — секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины — руководителем Национального координационного центра кибербезопасности», — указано в тексте документа.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, киберполиция, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх