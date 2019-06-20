В Украине будет проведена налоговая амнистия – Зеленский

20.06.2019 19:40

Глава украинского государства Владимир Зеленский анонсировал налоговую амнистию для бизнеса в Украине. Он заявил об этом в четверг, 20 июня в ходе переговоров с предпринимателями нашей страны, о чем пишет replyua.net со ссылкой на РБК-Украина.



Гарант Конституции Украины отметил, что украинский бизнес достаточно часто выводил деньги из страны из-за коррупционного давления. Президент Украины заявил: «Государство – это сервис, который создает условия для вашей работы, но это не ваш конкурент. Мы проведем налоговую амнистию на льготных условиях. Мы прекрасно понимаем, что украинский бизнес выводил деньги из страны не от хорошей жизни, а из-за коррупционного давления и нормального желания защитить собственные активы».



Также он отметил, что отношение бизнеса с силовыми структурами также тема достаточно чувствительная. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины заявил, что в стране будет проведена декоммерциализация Службы безопасности Украины и демилитаризация налоговой службы. «Отношение бизнеса с силовиками – это отдельная тема. Мы начнем с декоммерциализации СБУ, чем уже сейчас занимается Иван Баканов. А после формирования состава Рады, мы предложим безотлагательно лишить Службу безопасности Украины несвойственных ей функций», - заявил Владимир Александрович.