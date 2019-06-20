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В Украине круто изменятся коммунальные тарифы: сколько заплатим
В Украине могут пересмотреть целый ряд коммунальных услуг. Помимо электроэнергии и газа, также до конца года могут подорожать вода и тепло, пишет Обозреватель.
Стоимость голубого топлива в Украине, согласно последнему постановлению Кабмина, будет определяться как наименьшая цена на разных сегментах рынка. Для этого будут сравнивать, сколько стоит голубое топливо на Украинской энергетической бирже, у Нафтогаза, среднюю импортную стоимость и тариф, определенный по старому постановлению (8,55 грн/куб).
То есть максимальная цена в этом году, если правительство не изменит действующие правила, будет составлять 8,55 грн. В Минэнерго считают, что внешний рынок в 2019-м будет оставаться с относительно низкими ценовыми показателями.
В 2019-м отопление подорожает примерно на 10%, предполагается в консенсус-прогнозе Минэкономразвития. Львиная доля в платежках – тариф на голубое топливо. И если газ останется в стабильном ценовом диапазоне, из-за роста других составляющих тарифа (зарплаты, ремонтные работы, инвестиции в развитие и т. д) тепло может незначительно прибавить в цене.
Тариф на электроэнергию в Украине уже давно не соответствует экономически аргументированному уровню. По разным оценкам он должен быть примерно на 30-40% выше. Кабинет министров с 1 июля, когда заработает рынок, отдельных поставщиков обяжет продавать "ток" по специальным тарифам. Поэтому резких скачков не будет.
Также в Украине, согласно закону о жилищно-коммунальных услугах, все, кто не создадут ОСМД или не выберут управителя своего дома, должны будут вносить абонплату на коммуналку. Платить ежемесячную абонплату должны только те, кто подписал индивидуальные договоры. Собранные деньги должны тратиться на подписания документов, обслуживание счетчиков, взыскание долгов. Важно отметить, что деньги будут взыскивать ежемесячно, даже если вовсе не пользоваться коммунальными услугами. И платить все будут по-разному.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, повышение тарифов
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