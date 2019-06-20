Ветераны АТО пригрозили Зеленскому третьим Майданом: в чем причина?

20.06.2019 12:31

Ветеран АТО и блогер Мирослав Гай предупредил Владимира Зеленского о возможности нового Майдана из-за возвращения одиозных регионалов в украинскую политическую жизнь. Об этом пишет Стена.

По мнению Гая, сейчас происходит реванш прошлых политических сил. Они активно поднимают головы. Причиной такого развития событий блогер назвал системные ошибки Владимира Зеленского. Также он предупредил президента о том, что если эти ошибки будут накапливаться, то произойдет новый общественный взрыв.

Мирослав Гай считает, что если третий Майдан и будет, то он будет быстрым и агрессивным. Причиной таких событий станут ошибки Зеленского. В частности, Гай указал на заявления Зеленского в Конституционном суде и ему подобные воспринимаются украинцами резко негативно. Если таких ошибок и проколов будет становится больше, то общество снова взорвется.

Мирослав Гай рассказал, что третий Майдан возможен при условии, Если Зеленский решится на сдачу национальных интересов и ведение президентом пророссийской политики, заигрываний с Россией и Путиным.

После этого Гай рассказал, что только в Киеве живут 22 тысячи участников боевых действий на Донбассе, поэтому протест будет быстрым и агрессивным. После этого ветеран АТО заявил, что он не хочет такого развития событий для Украины. Он хочет, чтобы страна развивалась и приближалась к миру. Мир должен быть на условиях Украины, а не на условиях капитуляции.

Источник: https://from-ua.com