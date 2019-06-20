Вступило в силу важное решение НБУ о валюте: что изменилось для украинцев

20.06.2019 19:03

Украинский регулятор перестал требовать обязательную продажу доллара у украинского бизнеса

Сегодня, 20 июня, на украинском рынке случилось историческое событие. НБУ отменил обязательную продажу валюты для бизнеса в виде 30%. Подобные требования действовали с начала независимости до 2005 года. А потом их снова ввели в 2012 году и они действовали до текущего момента в разных объемах, передает «КП в Украине»

С 2012 года валютный бизнес должен был продавать на межбанке 50% от выручки, а начиная с марта текущего года — 30% от выручки. Эти ограничения фактически никак не влияли на поведение бизнеса, так как он продавал более 90% валюты по собственному желанию.

Данная норма перестала работать сегодня, 20 июня. Все деньги, которые получил бизнес за 19 июня, уже не будут так регулироваться. Коммерсанты могут не продавать теперь часть своей выручки.

Украинский регулятор не видит никаких проблем в этом решении. Эксперты также ничего не говорят по этому поводу и уверены, что гривна от отмены регулирований ничего не почувствует.

Аналитик Альпари Максим Пархоменко отмечает, что наоборот все станет лучше. Либерализация не привела к снижению гривны. На практике, подобные ограничения обходили большие компании и валюта оседала в регуляциях, где никаких ограничений на движение капитала не было. Поэтому бизнес сейчас будет уменьшать с ними операции и переводить деньги в Украину. Это даст возможность гривне еще больше укрепиться на рынке в среднесрочной перспективе.

Ранее мы писали, что сегодня торги на межбанке гривны начались на 26,36-26,38 грн за один доллар. Спекулянты пытались поднять курс на несколько копеек, но они не смогли удержаться. Национальный банк не выходил сегодня на биржу и не покупал валюту. Эксперты думают, что НБУ сегодня не хочет заниматься скупкой валюты.