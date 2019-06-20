Зеленский сделал громкое заявление о результатах расследования по МН17

20.06.2019 09:45

На результаты расследования Международной следственной группы по МН17 президент Украины Владимир Зеленский не отреагировал.

С заявлением только выступила его Администрация. Комментарий по поводу МН17 АП Украины обнародовала в Twitter, передает "Диалог.UA".

Сегодня, 19 июня, Международная следственная группа (JIT) представила результаты своего расследования по делу МН17. Были представлены имена 4 главных подозреваемых в уничтожении гражданского самолета.

Зеленский в соцсетях отмолчался о важном событии. Но с заявлением выступила его администрация. Та в АП приветствовали выводы JIT по МН17. "Президент надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ предъявила сегодня подозрение, но и все виновные в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин", - говорится в заявлении. Стоит отметить, что с комментарием по поводу расследования JIT выступил и экс-президент Украины Петр Порошенко.