Американцы выделили 700 млн долларов финансовой помощи Украине

21.06.2019 14:09

В Соединенных Штатах палата представителей Конгресса одобрила несколько законопроектов, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов для финансовой помощи Украине.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

По информации украинского диппредставительства, речь идет о законопроектах о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год.

«Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и смежных ведомств определена объемом 445,7 млн долларов. Указанная сумма включает, в частности, ассигнования для предоставления нашему государству помощи побезопасности по программе «Международное военное финансирование», — говорится в сообщении.