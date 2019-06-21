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Коломойский дерзко ответил Зеленскому на громкое предложение по Донбассу - план президента срывается
Олигарху Игорю Коломойскому пришлась не по душе идея президента Владимира Зеленского об инвестициях для Донбасса. Коломойский прокомментировал идею Зеленского для NV.ua, передает "Диалог.UA".
На днях Зеленский заявил, что планирует использовать олигархов на благо Украины. Так, Коломойский, согласно его задумке, должен будет вложить очень много денег в инфраструктуру Донбасса. "Но он еще об этом не знает", - отметил президент. Однако олигарху идея не сильно понравилась. Он отшутился, но красноречиво дал понять, что делиться деньгами не планирует. "На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", - заявил олигарх. Именно такую сумму суд дал право использовать олигарху для личных нужд по иску "ПриватБанка". По всей видимости, так Коломойский намекнул Зеленскому, что его сговорчивость в вопросе инвестиций связана с результатами судебного разбирательства по "ПриватБанку".
Теги: Донбасс, ПриватБанк, ответ, Коломойский, Зеленский
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