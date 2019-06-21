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Накануне выборов: стало известно кто проходит в Раду. РЕЙТИНГИ

21.06.2019 12:07
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Накануне выборов: стало известно кто проходит в Раду. РЕЙТИНГИ

Около двух тысяч украинцев приняли участие в социологическом опросе и заявили о том, что уже определились, за кого будут голосовать на парламентских выборах в этом году.
Явка избирателей во время выборов в Верховную Раду ожидается высокой, сообщил портал from-ua.
Согласно собранным данным, около 58% украинцев старше восемнадцати лет готовы прийти на выборы и поддержать того или иного кандидата. Категорически отказались от участия в выборе будущего Украины только 7% опрошенных граждан.
В рейтинге политических партий лидирует сила действующего президента "Слуга народа", которую готовы поддержать 49,8% украинцев. Проходной барьер также преодолевают "Оппозиционный платформа – За жизнь" (10,3%), "Батькивщина" (9,0%), "Европейская Солидарность" (8,7%), партия "Голос" (5,9%). Приближаются к 5% "Гражданская позиция" и "Сила и честь" (по 4%). Среди политиков, которых хотели бы видеть в составе новой Верховной Рады первые места занимают Анатолий Гриценко (43%), Святослав Вакарчук (38,1%) и Юлия Тимошенко (36%).
Украинцы оценили и первые месяц каденции Владимира Зеленского. Президент страны пользуется поддержкой 54% сограждан, еще 35% пока не готовы дать оценку его действиям. Лишь 8% всех украинцев не видят перспектив у главы державы и его команды.
Около 37% украинцев считают, что политики "старой гвардии" до сих пор оказывают негативное воздействие на процессы, происходящие в стране.
Жители страны рассказали, чего опасаются в президентстве Зеленского. Около 14% боятся усиления власти олигархов в стране, 12% не хотели бы видеть непрофессионализм президента и его команды. Экономический кризис и последующее за ним падение экономики Украины снится в кошмарах 12% украинцев. Еще 8% боятся вмешательства России в дела страны.



Теги: Донбасс, выборы, Рада, рейтинг
 
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