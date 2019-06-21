Последние новости раздела
- Олег Ляшко пришел на работу в Раду со своей собакой22:36
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу21:23
- Версия о самоубийстве в расследовании смерти Тымчука не окончательна — прокуратура19:57
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО18:20
- Коломойский дерзко ответил Зеленскому на громкое предложение по Донбассу - план президента срывается18:09
- «Дадим адекватный ответ»: в Минобороны пригрозили путинским боевикам на Донбассе17:25
- Зеленский решил искоренить «кнопкодавство» в Раде17:00
- Украинцев предупредили о проблемах с важным продуктом15:17
- Пограничники не пустили в Украину "фанатов ДНР" из Ирландии15:00
Олег Ляшко пришел на работу в Раду со своей собакой
21.06.2019 22:36
Нардеп Олег Ляшко пришел на работу в Верховную Раду со своей собакой по кличке Порш.
«Собаки — это лучшие существа на свете. Нужно помогать беспризорным собакам, не ищите породистых. Вот это лучшие собаки. Взял сегодня его на работу. Он немного в шоке, для него все это новое, новые запахи. Он очень скромный, но очень шикарный. Собаки это очень классные друзья. У меня их сейчас 17. Десять взрослых и семь щенков. Они хорошо живут. Я хочу, чтоб в Украине все так жили. Я взял собаку на работу, а теперь нужно работать, — заявил Ляшко.
Парламентарий напомнил, что 21 июня — время специальной акции, в ходе которой любой желающий может прийти на работу с собакой.
Теги: Донбасс, Рада, работа, собака, Олег Ляшко
Читайте также:
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- В «ЛНР» бронетранспортер въехал в частный дом, два человека травмированы20:39
- В результате обстрела боевиками Чермалыка ранена женщина20:15
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО18:20
- "За одного погибшего забираем троих", - ВСУ уничтожили блиндаж с боевиками на Луганщине. ВИДЕО15:57
- Для людей пересечение линии разграничения превращается в пытку, – эксперт15:34
- В Луганской области взорвали инкассаторскую машину "Приватбанка"12:57
- В Мариуполе корректировщик обстрела "Восточного" осужден на 9 лет тюрьмы12:32
- В Донецке открывается гипермаркет одежды. Обещают в подарок телевизор11:21
- В Донецке отменяют комендантский час10:58
- Олег Ляшко пришел на работу в Раду со своей собакой22:36
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу21:23
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- В «ЛНР» бронетранспортер въехал в частный дом, два человека травмированы20:39
- В результате обстрела боевиками Чермалыка ранена женщина20:15
- Версия о самоубийстве в расследовании смерти Тымчука не окончательна — прокуратура19:57
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Нардеп: После медреформы медицину в Украине долго придется восстанавливать19:03
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Нардеп: После медреформы медицину в Украине долго придется восстанавливать19:03
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее18:35
- Мытые ягоды принесут больше проблем, чем немытые, - доктор Комаровский16:40
- Назван главный вред от использования смартфона16:23
- Для людей пересечение линии разграничения превращается в пытку, – эксперт15:34
- В Кремле не знают, что делать с Донбассом, а Путина все достало14:21
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление
- Мощный взрыв прогремел в Донецке
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте
- В ЦИК сделали важное заявление об остановке выборов
- Пушилин не сдержал эмоций после отказа Зеленского вести диалог с боевиками "Л/ДНР"
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Жена Тымчука сделала важное заявление о его смерти
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу