- Путин изобразил, что "дает шанс" Зеленскому решить вопрос по Донбассу. ВИДЕО09:12
- Синоптики дали неутешительный прогноз, какая погода ждет Украину08:48
- Гороскоп на 21 июня: Овны могут добиться успеха, а Близнецам нужно соблюдать осторожность08:11
- Владимир Зеленский призвал бизнес инвестировать в восстановление Донбасса07:30
- Перерасчет пенсии в июле: в ПФУ раскрыли детали21:38
- «Трэш уйдет в историю»: Зеленский намерен декоммунизировать украинские законы21:13
- «Обещания Ахметова, Пинчука и Коломойского»: Зеленский рассказал подробности встречи с олигархами20:49
- Совет ЕС продлил «крымские» санкции20:35
- Судьба Верховной Рады решена: Конституционный суд вынес вердикт по указу Зеленского20:16
- Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме для учеников20:00
Синоптики дали неутешительный прогноз, какая погода ждет Украину
Жара в Украине набирает обороты, сегодня в большинстве регионов +30 и выше. На завтрашний день синоптики обещают не меньшую температуру. Погода в Украине 21 июня будет жаркой и преимущественно солнечной.
Об этом сообщают в Гидрометцентре, передает "Диалог.UA".
Грозовые дожди в эту пятницу возможны только на западе, в остальных регионах - солнечно и без осадков. В свою очередь синоптик Наталья Диденко в своем Facebook сообщила о том, что к концу недели жара в Украине только усилится, дневная температура местами будет достигать +35 градусов.
Ранее известная синоптик спрогнозировала погоду в Украине на ближайшие дни. Жаркая погода в Украине 21 июня приведет к тому, что по всей стране, кроме западных областей, объявляется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Скорость восточного ветра 21 июня достигнет 5-10 м/с. Согласно данным Центральной геофизической обсерватории Украины, самым холодным этот день в Киеве был в 1978 году - +6.1, а самым теплым в 1975 - +32.8.
Теги: Украина, Донбасс, гидрометеоцентр, жара, прогноз погоды
- Боевики «ДНР» устанавливают растяжки по дороге к блокпосту «ДНР»09:29
- В Донецке мощный пожар на территории завода08:32
- Снайперы, ДРГ и артиллерия: боевики серьезно усиливаются на передовой07:49
- Владимир Зеленский призвал бизнес инвестировать в восстановление Донбасса07:30
- В ОРДО назвали число местных жителей, получивших паспорт РФ16:35
- Война на Донбассе: бойцы ВСУ понесли невосполнимые потери10:15
- К границам Украины РФ стянула 82 тысячи военных: Генштаб сделал тревожное заявление08:30
- Кучма назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО21:00
- «Мэр» Горловки выставил требование Зеленскому: он должен сесть за переговоры по Донбассу с главарями «ЛДНР»19:15
- Пушилин: жители ОРДО будут отправляться в поездку за паспортами РФ от мест своего проживания16:46
- Боевики «ДНР» устанавливают растяжки по дороге к блокпосту «ДНР»09:29
- Путин изобразил, что "дает шанс" Зеленскому решить вопрос по Донбассу. ВИДЕО09:12
- На YouTube опубликовали неизвестную песню Фредди Меркьюри (ВИДЕО)09:00
- Синоптики дали неутешительный прогноз, какая погода ждет Украину08:48
- В Донецке мощный пожар на территории завода08:32
- Гороскоп на 21 июня: Овны могут добиться успеха, а Близнецам нужно соблюдать осторожность08:11
- Снайперы, ДРГ и артиллерия: боевики серьезно усиливаются на передовой07:49
- Владимир Зеленский призвал бизнес инвестировать в восстановление Донбасса07:30
- Комаровский рассказал о вреде мытья фруктов22:48
- Где знаки Зодиака смогут найти свою вторую половинку22:13
- Комаровский рассказал о вреде мытья фруктов22:48
- Как модная одежда вредит нашему здоровью18:20
- Как правильно хранить хлеб в жару17:10
- Врачи объяснили, в чем опасность бытовых кондиционеров14:49
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу13:15
- Медики назвали особенности питания летом10:00
- Самые популярные мифы о здоровом сне08:11
- Медики рассказали, как шлепанцы влияют на походку и стопу22:45
- Врачи назвали смертельную опасность пляжей17:40
- Медики рассказали, как избежать укуса змеи16:30
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление
- Мощный взрыв прогремел в Донецке
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте
- В ЦИК сделали важное заявление об остановке выборов
- Пушилин не сдержал эмоций после отказа Зеленского вести диалог с боевиками "Л/ДНР"
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Жена Тымчука сделала важное заявление о его смерти
- Самая большая ошибка Зеленского - эксперты "онемели" из-за этих слов президента на брифинге с Меркель
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу