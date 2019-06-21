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Украинцев предупредили о проблемах с важным продуктом
Украину в нынешнем году может ожидать рекордно низкий урожай гречихи.
Об этом пишет Апостроф.
Такая ситуация может сложиться из-за того, что аграрии в нынешнем году засеяли чуть больше половины (57%) от запланированных площадей для данной культуры. Это на 45% меньше, чем было на ту же дату прошлого года.
“Собственного урожая будет недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса и необходимо будет наращивать импорт гречихи и производных продуктов”, - прогнозируют аналитики издания.
Эксперты напомнили, что в 2017/18 сезоне Украина импортировала 48 тыс. тонн гречихи и продуктов переработки.
“Рост импорта на фоне достаточного предложения гречки на внутреннем рынке привел к резкому обвалу цен на зерно гречихи. Это и привело к дальнейшему снижению рентабельности ее производства и, как следствие, существенному сокращению посевов за последние два года”, - говорится в материале.
Теги: Украина, Донбасс, гречка, проблема
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