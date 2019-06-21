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Зеленский решил искоренить «кнопкодавство» в Раде
21.06.2019 17:00
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде закон об ответственности за "кнопкодавство" - законопроект №10394 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента, передает Корреспондент.
Отметим, законопроект определен главой государства как неотложный. Сейчас сам текст документа отсутствует на сайте Верховной Рады.
Последний этап прохождения проекта закона - передан на рассмотрение руководству.
Теги: Донбасс, Верховная Рада, депутаты, Зеленский
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