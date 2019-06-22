Банкиры рассказали, что будет с обвалившимся долларом на следующей неделе

22.06.2019 15:29

В конце недели безналичный курс доллара резко обвалился сразу на 16,5 копеек, остановившись к вечером в рамках 26,17-26,1850 грн./$.



Об этом рассказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.



Также сообщается, что валютный спрос в пятницу был небольшим, а валютные продажи достаточно активными.



"Фактор окончания рабочей недели способствовал сокращению активности участников рынка, а завершение периода бюджетных расчетов оказало благоприятное влияние на соотношение предложения и спроса. Дав возможность котировкам снизиться, а регулятору пополнить резервы", - прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.



На межбанке были заметны две активные группы продавцов:

украинские корпорации, которые платили налоги и конвертировали выручку под текущую деятельность;

западные инвестфонды, заранее готовящиеся к покупкам гривневых гособлигаций Минфина в будущий вторник, 25 июня (ожидаются шестилетние ОВГЗ).

Банкиры отмечали сокращение гривневой ликвидности на рынке.



"Объем свободной ликвидности снизился на 0,5 млрд. грн. (до 101,1 млрд. грн.). При этом остатки банков на корсчетах в Нацбанке уменьшились на 0,5 млрд. грн (до 58,8 млрд. грн.). А объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, не изменился и составил 42,3 млрд. грн.", - уточнил Куринной.

На торги выходил Нацбанк, и скупал валюту у обеих категорий продавцов. Выкуп производился около отметки 26,30 грн./$. Финансисты по-разному оценивали объем приобретений регулятора: от $15 млн. до $20 млн.



Доллар активно дешевел и на наличном рынке. Дважды. Утром на 5 копеек, и еще на столько же - к вечеру. К концу дня средняя стоимость "американца" на продаже людям установилась в рамках 26,35-26,45 грн./$. Минимальный ценник зафиксировался на уровне 26,23 грн./$, а максимальный - на 27,0 грн./$.



Выкупали валюту у населения в рамках 26,0-26,32 грн./$.



По данным банкиров, на следующей неделе ситуация на рынке валюты будет зависеть от Минфина, который готовит не только размещение 6-летних облигаций. Но еще будет погашать крупный выпуск своих бумаг - на 6,5 млрд. грн. Порядка 2 млрд. грн. из этой суммы должны получить иностранцы, от поведения которых будет зависеть ситуация на межбанке. От того, кинутся ли они скупать доллар под вывод на родину, или нет.



"Думаю, 24 июня межбанк будет открываться в рамках 26,12-26,22 грн./$. Если иностранцы продолжат продавать валюту, то гривна вполне может еще укрепиться. Но пока сложно прогнозировать их поведение, поскольку неизвестно, сколько средств будет перевложено в новые выпуски ОВГЗ, а сколько все-таки захотят вывести", - сказал Юрий Гриненко.



Олег Куринной дал не понедельник более оптимистический прогноз - 26,0-26,20 грн./$.

Источник : https://antikor.com.ua





