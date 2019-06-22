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Блогер показал пустые улицы и закрытые магазины в центре Донецка.

22.06.2019 09:23
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В центре Донецка, который контролируют боевики "ДНР", мало людей и закрыты магазины. Это следует из видео, опубликованного 18 июня блогером на его YouTube-канале "Дневник Толстяkа". Он снял ролик, направляясь к бабушке. Снимая все, что попадалось по пути, блогер, в частности, рассказал, что на площади перед железнодорожным вокзалом, где ранее было "не протолпиться", теперь "человек 20". 
 

Источник : https://gordonua. 



Теги: Донецк, Донбасс, магазин, блогер
 
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