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Янукович проведет старость на островах, планы поражают: «Пьянки, женщины и гулянки»

22.06.2019 19:57
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Янукович проведет старость на островах, планы поражают: «Пьянки, женщины и гулянки»

Бывший резидент Украины Виктор Янукович, осужденный за госизмену, остаток жизни будет отдыхать в большой роскоши.

Об этом заявил международный астролог Влад Росс. Он предсказал, как сейчас живет Янукович, и какая старость ждет экс-президента

По словам эксперта, уже сейчас Виктор Янукович шикарно проводит время за границей. В будущем он сможет отправиться в отдаленный уголок планеты, чтобы провести там остаток жизни. В итоге правоохранители не смогут его найти и привлечь к уголовной ответственности.

«Пьянки, женщины, гулянки. Вот такая ситуация», — заявил Росс. «Я могу сказать больше: он даже сможет ездить по всему миру, кроме Украины. Но это максимум. Где-нибудь, на каких-то островах он жизнь закончит — и все».

Согласно прогнозу астролога, избегут наказания и главари террористов на востоке Украины. Лидеры незаконных вооруженных формирований смогут выйти сухими из воды, если звезды не изменят свою космическую волю.

Стоит отметить, что в начале 2019 года Виктора Януковича признали виновным в государственной измене. 24 января судья Владислав Девятко огласил приговор. В частности, суд установил, что Янукович 1 марта 2014 года на территории Российской Федерации умышленно и для содействия нарушению суверенитета Украины, а также для легитимации российской агрессии составил и направил обращение к Путину с просьбой ввести Вооруженные силы РФ. За это бывшего президента приговорили к 13 годам лишения свободы.

Источник : https://politeka.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




Теги: Донбасс, планы на будущее, старость, Янукович
 
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