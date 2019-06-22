Коммунальные платежи, цены, налоги и пенсии: что изменилось за неделю

22.06.2019 18:40

Работодателей ждут проблемы из-за эйджизма: половина соискателей на рынке старше сорока лет.

Насколько подорожают посылки из-за рубежа и в каких случаях можно будет не платить за коммунальные услуги? Читайте ТОП-5 главных экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

На сколько в Украине подорожал бутерброд с салом и чесноком

Вслед за подорожанием социальных продуктов в мае на 70%, стало известно, на сколько подорожал бутерброд с салом и чесноком в Украине – за год он вырос в цене на 17%. Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"Если мы будем покупать все для приготовления в продуктовых гипермаркетах, то пять бутербродов с салом и чесноком подорожали с 24,4 грн до 28,5 грн, или на 17%. Одна порция этого вкусного и полезного блюда выросла в цене с 4,88 грн до 5,7 грн", – отметил он.

При этом эксперт добавил, что приготовление пяти бутербродов с салом и чесноком обойдется в Польше в 30 грн в эквиваленте, что на 1,5 грн дороже, чем в Украине. По его словам, сало и чеснок в соседней стране можно купить дешевле, а ржаной хлеб – намного дороже.

Дорошенко также указал, на сколько подорожал каждый из продуктов:

домашнее сало (200 г): в мае 2018 года – 20 грн, а год спустя – 23 грн (+15%);

чеснок (20 г): 2018 – 1,1 грн, 2019 – 1,6 грн (+45%);

хлеб "Украинский" (200 г): 2018 – 3,3 грн, 2019 – 3,9 грн (+18%).

Напомним, ранее Дорошенко рассказал, что с мая 2018 года приготовление окрошки в Украине выросло в цене на 6% – с 96,9 грн до 102,9 грн.

Доставка пенсий на дом: в Украине запустили пилотный проект

В Украине запустили пилотный проект : некоторым пенсионерам в Украине пенсии на дом начнет доставлять Ощадбанк. Решение о запуске проекта принял Кабинет министров. Сейчас у Пенсионного фонда есть договоренность о постоянной доставке пенсий "Укрпочтой".

Пилотный проект Кабмина и Ощадбанка предусматривает, что госбанк будет доставлять домой пенсию таким категориям украинцев, пенсии которым начисляются на счета в госбанке:

людям с первой группой инвалидности;

требующим постоянно ухода (должно быть подтверждение врача);

достигшим 80 лет и проживающим при этом в населенных пунктах, где нет отделений Ощадбанка.

Проект сначала будет работать не во всех регионах Украины – их список позже утвердят отдельно.

Для реализации проекта Ощадбанк сможет привлекать операторов почтовой связи. А возмещать расходы на доставку будут территориальные органы Пенсионного фонда. Выводы о реализации пилотного проекта Пенсионный фонд предоставит до 1 января 2020 года.

Ранее "Укрпочта" намеревалась отказаться от доставки пенсий на дом, но Кабмин и тогдашний президент Украины Петр Порошенко вмешались в ситуации и поспособствовали заключению соглашения между Пенсионным фондом и "Укрпочтой".

Вырастут налоги на посылки из-за рубежа

Совсем скоро, уже с 1 июля в силу вступят очередные ограничения беспошлинного ввоза товаров в Украину. Налоги на посылки из-за рубежа вырастут.

Рада приняла изменения в Налоговый кодекс еще в конце 2017 году, тогда же их подписал президент Украины Петр Порошенко. А в 2018 году новые изменения в Налоговый кодекс понизили лимиты на посылки. Согласно этим новшествам, с 1 января до 30 июня 2019 года посылки из-за рубежа стоимостью от 150 евро облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). Это был так называемый переходной период, но уже с июля для украинцев лимит на беспошлинный ввоз товаров снизится до 100 евро на одно физлицо. Начиная со второго полугодия а посылку, стоимость которой превышает 100 евро, придется заплатить НДС в 20% и 10% пошлины с суммы, превышающей лимит. Еще для определенной группы товаров нужно будет оплатить акциз, но только на ту сумму, которая превышает установленный лимит.

Стоит отметить, что налог платится не со всей суммы, а только с разницы, которая выше установленных 100 евро. Например, если вы закажете на зарубежном сайте MP3-плеер стоимостью в 160 евро, то НДС нужно будет заплатить только с этих 60 евро – 12 евро, ну, и еще плюс 10% пошлины – 6 евро.

Такая инициатива принадлежит правительству, а в самом Министерстве финансов отмечают, что такие правила обусловлены международными обязательствами, т.к. еще в 2006 г. Украина присоединилась к Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур, где и прописаны вышеупомянутые ограничения. Также закон был призван уменьшить количество теневого импорта.

"Лицом, ответственным за уплату в бюджет налога, начисленного при ввозе товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях, является оператор почтовой связи, экспресс-перевозчик, если таможенное оформление товаров осуществляется таким оператором почтовой связи, экспресс-перевозчиком", – говорится в поправках к Налоговому кодексу.

В том случае, если почтовая служба не сможет вовремя рассчитаться по налоговым платежам, в качестве наказания ее посылки не будут приниматься таможенными органами, их будут возвращать отправителю.

В каких случаях украинцы смогут не платить за коммуналку

Украинцы, проживающие в многоквартирных домах, получили возможность взыскать с управителя дома деньги за неоказанные или некачественные коммунальные услуги — Кабмин своим постановлением №482 от 5 июня уравнял управдомов в обязанностях с другими поставщиками комуслуг — тепла, воды, электроэнергии, газа, уборщиками мусора. Эксперты говорят, что добиться справедливости можно, но, если речь идет о крупных суммах, придется идти в суд. Читайте все о новом постановлении Кабмина в спициальном материале сайта "Сегодня" "Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо".

Специалисты в сфере жилкомхозяйства одобряют постановление, но говорят, что на практике реализовать то, что в нем написано, будет непросто.

"Управителя обязали предъявить жалобщикам документы о выполнении управителем работы: наряды, табели рабочего времени, зарплатные ведомости, акты о списании материалов и т. д., как доказательство, что работа выполнена, — говорит эксперт в сфере ЖКХ Андрей Никончук. — Но, как говорится, бумага все стерпит. Считаю, что жильцы погрязнут в бюрократической переписке и махнут рукой на свои требования по перерасчету, особенно если сумма небольшая. Отношения с управителем будут испорчены, а добиться серьезной компенсации вряд ли получится без суда".

А вот юрист Владимир Столитний считает, что если акт-претензия оформлен правильно, то до суда дело может и не дойти:

"Законом установлено, что даже при отказе со стороны управителя признать претензию ее документирование жильцами имеет юридическую силу. То есть суд обязан на основании акта-претензии удовлетворить иск о перерасчете оплаты за услугу. Другое дело, что эта норма действует всего полгода и нет серьезной судебной практики, чтобы понять, как поступают судьи в таких ситуациях. Сложнее будет добиться исполнения решения суда, особенно если речь идет о крупных суммах. Например, все жильцы дома (50—60 истцов) потребовали пересчета оплаты за придомовую территорию, это может быть 10 тыс. грн и более. Но если жильцы организуются, то со временем управители станут выполнять свою работу так, чтобы на них не подали в суд".

Работодатели в Украине могут остаться без рабочих рук из-за дискриминации по возрасту

Работодателей в Украине ждут проблемы. Работодатели в Украине скоро могут остаться без рабочих рук. Сотрудников старше 45 лет брать не хотят, а молодежи не хватает. Тогда как на рынке труда украинцев старше сорока уже 50%. И эта цифра будет расти.

Дело в том, что в 1990-х в Украине резко сократилась рождаемость. И только недавно это малочисленное поколение 90-х-начала 2000-х гг начало выходить на рынок труда. При этом молодые люди выходят на рынок труда позже. Это одна из причин, почему работающей молодежи становится меньше.

Возраст – не причина отказать в работе. Это запрещает украинское законодательство. Например, статья 2-1 Трудового кодекса говорит, что запрещается любая дискриминация в сфере труда. В том числе, из-за расы, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, этнического происхождения и возраста.

Такой же запрет содержит статья 1 Закона Украины "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине", отмечает адвокат Юлия Черватюк. В случае дискриминации при устройстве на работу человек имеет право пойти в суд с вопросом взыскания ущерба. Но, несмотря на закон, работодатели продолжают писать в объявлениях о вакансии требования к возрасту. Такой вид дискриминации называется эйджизм.

"Доказать дискриминацию в таких случаях, довольно сложно, так как работодатели не сообщают письменно, или даже устно, о том факте, что человек им "не подходит" по возрасту, но при фиксировании многих моментов (скриншоты объявлений, хранения переписки и т.д.) можно попробовать это доказать", – говорит Юлия Черватюк.

По данным общенационального исследования "Что украинцы думают о правах человека", чаще всего украинцы сталкиваются с дискриминацией именно по признакам возраста (37,4%).

Что касается профессий, то чаще всего дискриминируют по возрасту секретарей, офис-менеджеров, операторов ПК, водителей и курьеров. Но и начинающим специалистам, и пенсионерам найти работу тоже непросто, говорится в исследовании Международного кадрового портала Headhunter. Почти четверть опрошенных указали, что при отказе им не сообщали причину, но было понятно – работодателя не устраивал возраст соискателя.

Каждый пятый респондент считает, что сегодня наиболее ярко выражена возрастная дискриминация по отношению к людям пенсионного возраста. Именно пенсионерам сложнее всего быть замеченными работодателем и трудоустроиться на какую-либо должность в компании.

В то же время, по данным исследования, в последние несколько лет работодатели Украины начали активнее трудоустраивать специалистов без опыта. Такой подход дает возможность получить более лояльных сотрудников, готовых работать за небольшие деньги, и в перспективе взращивать высококвалифицированных профессионалов внутри компании. Почти в половине офисов есть программы стажировок для студентов и начинающих специалистов.

"Сейчас молодежь выходит на рынок труда позже. Это связано с тем, что период обучения в школе и вузе вырос и постоянную работу молодые люди ищут после 25 лет. Но при этом занятость среди молодежи последние три-четыре годы действительно растет. Студенты быстро находят работу не по специальности. Им не проблема найти себе работу, хотя их часто берут потому, что они соглашаются работать неофициально, их легче уволить в случае чего, можно недоплатить", – комментирует Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины.

Источник : https://www.segodnya.ua