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Под Ивано-Франковском молния попала в остановку и убила троих мужчин
22.06.2019 13:22
В пятницу, 21 июня, в Ивано-Франковской области молния попала в остановку, где транспорта ожидали пять человек. В результате трое мужчин погибли на месте. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Ивано-Франковской области.
Инцидент произошел в селе Беньковцы около 19:10. Молния попала в остановку, которая состоит из металлических конструкций. На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения), которые из Львовской области приехали к родственникам. Кроме того, в больницу с травмами попали местные жительницы.
Одна из пострадавших рассказала, что стояла чуть дальше от других людей и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни не подавали.
Теги: Донбасс, Ивано-Франковск, молния
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