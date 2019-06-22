Порошенко заявил, что в будущей Верховной Раде не будет сотрудничать с популистами и поклонниками "русского мира"

22.06.2019 14:20

Партия "Европейская Солидарность" точно не будет сотрудничать в парламенте следующего созыва с политическими силами, которые исповедуют популизм или идеи возвращения Украины к "русскому миру", – об этом лидер партии Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина".

"С кем я не вижу сотрудничества" Европейской Солидарности" в будущей Верховной Раде? Я не вижу сотрудничества с представителями "русского мира", так как все пять лет мы боролись с тем, чтобы Украина шла в Европу и защитилась от агрессии "русского мира". Мы не видим сотрудничества с популистами, потому что популизм как раковая опухоль уничтожает будущее Украины пустыми невыполненными обещаниями. И мы не видим своего сотрудничества с дилетантами, которые даже не знают, о чем они говорят, пытаясь на сегодняшний день учиться управлять государством за счет государства", – подчеркнул Порошенко.

Источник : https://www.obozrevatel.com