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Порошенко заявил, что в будущей Верховной Раде не будет сотрудничать с популистами и поклонниками "русского мира"
Партия "Европейская Солидарность" точно не будет сотрудничать в парламенте следующего созыва с политическими силами, которые исповедуют популизм или идеи возвращения Украины к "русскому миру", – об этом лидер партии Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина".
"С кем я не вижу сотрудничества" Европейской Солидарности" в будущей Верховной Раде? Я не вижу сотрудничества с представителями "русского мира", так как все пять лет мы боролись с тем, чтобы Украина шла в Европу и защитилась от агрессии "русского мира". Мы не видим сотрудничества с популистами, потому что популизм как раковая опухоль уничтожает будущее Украины пустыми невыполненными обещаниями. И мы не видим своего сотрудничества с дилетантами, которые даже не знают, о чем они говорят, пытаясь на сегодняшний день учиться управлять государством за счет государства", – подчеркнул Порошенко.
Источник : https://www.obozrevatel.com
Теги: Донбасс, сотрудничество, Верховная Рада, Порошенко
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