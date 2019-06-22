- В Нафтогазе сообщили, как с июня изменилась цена газа для населения09:40
- Блогер показал пустые улицы и закрытые магазины в центре Донецка. 09:23
- Тимошенко подала в суд на Порошенко, Гройсмана и Коболева: подробности нашумевшего дела 09:00
- Более половины украинцев выступили за легализацию марихуаны08:38
- Зеленский ликвидировал Конституционную Комиссию и создал другую07:40
- Путин подчеркнул, что только Медведчук способен вернуть украинских пленных, – эксперт07:00
- Олег Ляшко пришел на работу в Раду со своей собакой22:36
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу21:23
- Версия о самоубийстве в расследовании смерти Тымчука не окончательна — прокуратура19:57
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
Тимошенко подала в суд на Порошенко, Гройсмана и Коболева: подробности нашумевшего дела
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о подаче иска против премьер-министра Украины Владимир Гройсман, экс-президента Петра Порошенко и главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Партия ВО "Батькивщина" обратилась в Государственный бюро расследований с заявлением через доведение до искусственного банкротства украинской газотранспортной системы, передает https://www.dialog.ua/. Об этом заявила лидер партии и народный депутат Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве. "Мы подали в Государственный бюро расследований заявление о совершении преступления по доведению нашей газотранспортной системы искусственно, специально, планово до искусственного банкротства", - констатировала она. По словам Тимошенко, на самом деле нет никакого банкротства ГТС и не было. "Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, тогдашний президент Петр Порошенко и глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев просто забрали эти деньги, которые зарабатывает наша газотранспортная система, и разделили по своим офшорным счетах ", - отметила лидер "Батькивщины".
Теги: Донбасс, Порошенко, Тимошенко, Гройсман
- Выборы президента: неожиданный конкурент теснит Порошенко и Тимошенко
- Тимошенко растоптала Порошенко: Нужно расследовать его преступления
- «Зеленский впереди»: политтехнолог Порошенко озвучил кандидатов, которые окажутся во втором туре
- Порошенко, Тимошенко и Вакарчук возглавляют рейтинг кандидатов на президентских выборах
- 1991 год: Порошенко заработал первый миллион, Яценюк таксовал, регулировщик Садовой
- Тимошенко считает, что Порошенко может ввести военное положение, чтобы отменить выборы
- Суд признал вину жителя Мариуполя в обстреле города из «Градов» зимой 2015 года08:20
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- В «ЛНР» бронетранспортер въехал в частный дом, два человека травмированы20:39
- В результате обстрела боевиками Чермалыка ранена женщина20:15
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО18:20
- "За одного погибшего забираем троих", - ВСУ уничтожили блиндаж с боевиками на Луганщине. ВИДЕО15:57
- Для людей пересечение линии разграничения превращается в пытку, – эксперт15:34
- В Луганской области взорвали инкассаторскую машину "Приватбанка"12:57
- В Мариуполе корректировщик обстрела "Восточного" осужден на 9 лет тюрьмы12:32
- В Донецке открывается гипермаркет одежды. Обещают в подарок телевизор11:21
- В Нафтогазе сообщили, как с июня изменилась цена газа для населения09:40
- Блогер показал пустые улицы и закрытые магазины в центре Донецка. 09:23
- Тимошенко подала в суд на Порошенко, Гройсмана и Коболева: подробности нашумевшего дела 09:00
- Более половины украинцев выступили за легализацию марихуаны08:38
- Суд признал вину жителя Мариуполя в обстреле города из «Градов» зимой 2015 года08:20
- Гороскоп для всех знаков зодиака08:00
- Зеленский ликвидировал Конституционную Комиссию и создал другую07:40
- Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела07:20
- Путин подчеркнул, что только Медведчук способен вернуть украинских пленных, – эксперт07:00
- Олег Ляшко пришел на работу в Раду со своей собакой22:36
- Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела07:20
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Нардеп: После медреформы медицину в Украине долго придется восстанавливать19:03
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее18:35
- Мытые ягоды принесут больше проблем, чем немытые, - доктор Комаровский16:40
- Назван главный вред от использования смартфона16:23
- Для людей пересечение линии разграничения превращается в пытку, – эксперт15:34
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- Мощный взрыв прогремел в Донецке
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Жена Тымчука сделала важное заявление о его смерти
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу
- «Трэш уйдет в историю»: Зеленский намерен декоммунизировать украинские законы
- Коломойский дерзко ответил Зеленскому на громкое предложение по Донбассу - план президента срывается
- Басурин пригласил Зеленского в Донецк