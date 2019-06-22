- "Три вещи": Зеленский сообщил, как за 5 лет сделает украинцев богатыми18:59
- Коммунальные платежи, цены, налоги и пенсии: что изменилось за неделю18:40
- На Донбасс прибыла военная делегация ЕС17:26
- Украинцы требуют принять «закон Даши Лукьяненко»: что изменится для страны16:47
- Олигарх-беглец возвращается в Украину: суд вынес скандальный вердикт, подробности15:43
- Банкиры рассказали, что будет с обвалившимся долларом на следующей неделе 15:29
- Порошенко заявил, что в будущей Верховной Раде не будет сотрудничать с популистами и поклонниками "русского мира"14:20
- У Порошенко предупредили о последствиях отмены "языкового закона"13:44
- Под Ивано-Франковском молния попала в остановку и убила троих мужчин13:22
- Мариупольцы требуют открыть в городе областной реабилитационный детский центр: что скажет власть?13:00
"Три вещи": Зеленский сообщил, как за 5 лет сделает украинцев богатыми
У него получится?
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как сделать Украину по-настоящему богатой страной.
Свои идеи по этому поводу он озвучил на встрече с бизнес-сообществом в четверг, 20 июня, в Киеве.
«Мы внимательно изучаем опыт стран, которым удалось. Понимаем, что они, прежде всего, инвестировали в образование, технологии и инфраструктуру. Украина будет делать то же самое. Поэтому роль государства в экономике в ближайшие пять лет будет сводиться к трем вещам: не мешать бизнесу работать; построить для бизнеса прекрасную инфраструктуру и создать условия, чтобы делать бизнес в Украине было просто удобно; третье – фокус на образовании, науке и технологиях», — заявил Зеленский.
Он добавил, что со своей командой ищет креативные прорывные и инновационные решения для Украины, и в ближайшее время о них расскажут детальнее.
Зеленский отметил, что «превратиться из бедной страны в страну со средним уровнем дохода не так уж и сложно».
«Тут рецепты просты, истории успеха известны. Все это для нас обязательная программа, и мы сделаем это в течение ближайших пять лет», — сказал он.
При этом Зеленский убежден, что Украине нужно стать «по-настоящему богатой страной».
«По данным Всемирного банка, в 1960 году была 101 страна, которая развивается, и только 13 из них смогли стать развитыми богатыми странами. К тому же, большинство из них сделали это за счет природных ресурсов. У экономистов есть специальный термин: «ловушка среднего дохода». Ее суть очень простая – бедные страны конкурируют за счет дешевой рабочей силы. Как только страна получает средний уровень доходов, конкурентные преимущества исчезают, и страна перестает стремительно развиваться. По этому сценарию страна почти никогда не становится богатой, максимум – «середнячком», — пояснил он.
Зеленский призвал бизнес инвестировать в Украину.
«Полгода назад я принял решение инвестировать в Украину самое дорогое, что у меня есть – мое время. Призываю вас делать то же самое: инвестируйте в Украину время, деньги, идеи. Давайте изменим Украину вместе!», — сказал Зеленский, обращаясь к бизнесу в завершении своего выступления.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, богатство, Зеленский
- Невероятное богатство: какие знаки Зодиака будут купаться в деньгах этим летом
- Самый богатый. Состояние Ахметов за год выросло на 76%
- Украинцы стали хуже жить, экономят и богатые, и бедные: кто-то на роскоши, а кто-то - на еде
- Цвет глаз влияет на счастье и богатство
- На богатство и семейное счастье: заговоры на начало 2019 года
- Какие вещи принесут в дом бедность, а какие привлекут достаток
- Сегодня пропускают не более трех машин за полчаса: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июня18:17
- На Донбасс прибыла военная делегация ЕС17:26
- В КПВВ у донбасской линии разграничения изъяли товар15:07
- Разгорелся скандал из-за фото украинских детей с флагами России: замешан одиозный мэр14:43
- Сводка из зоны ООС за 21 июня: Версии сторон конфликта12:40
- Возвращение аннексированного Крыма – автоматически возвращение оккупированного Донбасса11:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ в Донбассе много машин10:40
- Суд признал вину жителя Мариуполя в обстреле города из «Градов» зимой 2015 года08:20
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- В «ЛНР» бронетранспортер въехал в частный дом, два человека травмированы20:39
- "Три вещи": Зеленский сообщил, как за 5 лет сделает украинцев богатыми18:59
- Коммунальные платежи, цены, налоги и пенсии: что изменилось за неделю18:40
- Сегодня пропускают не более трех машин за полчаса: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июня18:17
- Дочь Оли Поляковой перестала дышать и попала в больницу18:01
- В Беларуси заметили эшелоны с военной техникой, заехавшие из России17:43
- На Донбасс прибыла военная делегация ЕС17:26
- США продлили санкции против КНДР17:02
- Украинцы требуют принять «закон Даши Лукьяненко»: что изменится для страны16:47
- "Карпаты" взяли в аренду голкипера "Шахтера"16:30
- Валуев умирает: врачи поставили экс-боксеру смертельный диагноз - спасения нет 15:59
- Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю 10:00
- Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела07:20
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Нардеп: После медреформы медицину в Украине долго придется восстанавливать19:03
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее18:35
- Мытые ягоды принесут больше проблем, чем немытые, - доктор Комаровский16:40
- Назван главный вред от использования смартфона16:23
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- Мощный взрыв прогремел в Донецке
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Валуев умирает: врачи поставили экс-боксеру смертельный диагноз - спасения нет
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Жена Тымчука сделала важное заявление о его смерти
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу