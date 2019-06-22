"Три вещи": Зеленский сообщил, как за 5 лет сделает украинцев богатыми

22.06.2019 18:59

У него получится?

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как сделать Украину по-настоящему богатой страной.

Свои идеи по этому поводу он озвучил на встрече с бизнес-сообществом в четверг, 20 июня, в Киеве.

«Мы внимательно изучаем опыт стран, которым удалось. Понимаем, что они, прежде всего, инвестировали в образование, технологии и инфраструктуру. Украина будет делать то же самое. Поэтому роль государства в экономике в ближайшие пять лет будет сводиться к трем вещам: не мешать бизнесу работать; построить для бизнеса прекрасную инфраструктуру и создать условия, чтобы делать бизнес в Украине было просто удобно; третье – фокус на образовании, науке и технологиях», — заявил Зеленский.

Он добавил, что со своей командой ищет креативные прорывные и инновационные решения для Украины, и в ближайшее время о них расскажут детальнее.

Зеленский отметил, что «превратиться из бедной страны в страну со средним уровнем дохода не так уж и сложно».

«Тут рецепты просты, истории успеха известны. Все это для нас обязательная программа, и мы сделаем это в течение ближайших пять лет», — сказал он.

При этом Зеленский убежден, что Украине нужно стать «по-настоящему богатой страной».

«По данным Всемирного банка, в 1960 году была 101 страна, которая развивается, и только 13 из них смогли стать развитыми богатыми странами. К тому же, большинство из них сделали это за счет природных ресурсов. У экономистов есть специальный термин: «ловушка среднего дохода». Ее суть очень простая – бедные страны конкурируют за счет дешевой рабочей силы. Как только страна получает средний уровень доходов, конкурентные преимущества исчезают, и страна перестает стремительно развиваться. По этому сценарию страна почти никогда не становится богатой, максимум – «середнячком», — пояснил он.

Зеленский призвал бизнес инвестировать в Украину.

«Полгода назад я принял решение инвестировать в Украину самое дорогое, что у меня есть – мое время. Призываю вас делать то же самое: инвестируйте в Украину время, деньги, идеи. Давайте изменим Украину вместе!», — сказал Зеленский, обращаясь к бизнесу в завершении своего выступления.

Источник : https://from-ua.com