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У Порошенко предупредили о последствиях отмены "языкового закона"
22.06.2019 13:44
"Европейская солидарность" прокомментировала представление в КСУ.
Партия "Европейская солидарность" предупреждает, что попытки отменить или внести изменения в "языковой закон" получат решительный отпор членов политсилы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии Петра Порошенко.
Как отмечают авторы заявления, одновременно с атакой против Украинской церкви "пророссийские реваншисты" решили атаковать святое - украинский язык.
Теги: Донбасс, закон, последствия, язык, Порошенко
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