Украинцы требуют принять «закон Даши Лукьяненко»: что изменится для страны

22.06.2019 16:47

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Ежегодно в Украине расследуется до 5 тысяч уголовных дел, связанных с сексуальным насилием над детьми. Всплеск активности украинского общества в вопросе защиты детей от сексуального насилия обусловило резонансное убийство Даши Лукьяненко в Одесской области. Следовательно, после последних громких историй, украинцы массово подписывают петицию о защите детей, сейчас она уже собрала более 24 тысяч подписей.

Электронную петицию на сайте Верховной Рады создала Анна Маляр.

В тексте петиции отмечается, что по данным исследования, которое проводил Совет Европы полгода назад, 21% опрошенных детей подвергались сексуальному насилию. Сейчас – это мировая тенденция. Детей все чаще вовлекают в порно- и секс-индустрию, а в интернете дети становятся легкой добычей педофилов.

Также украинцев призвал подписать эту петицию заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. Призыв он оставил на своей странице в Facebook.

«Мы — большая страна более 30 миллионов граждан, а всего 25 тысяч подписей не можем собрать, чтобы этот состав Верховной Рады Украины принял законопроект 6607, который уже станет законом Дарьи Лукьяненко», — обратился к украинцам Аброськин.

Речь идет о законопроекте 6607, который предусматривает три главных пункта. Какие новшества предлагает закон против сексуального насилия?

1.Введение Единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей. Цель реестра – не допустить до работы в детских учреждениях лиц, которые ранее осуждались за сексуальное насилие над детьми. Реестр полузакрытый. Доступ к реестру будут иметь правоохранительные органы и Минюст. Право на получение информации из реестра будут иметь руководители детских учреждений.

2.Усиление ответственности за половые преступления против детей.

3. Химическая кастрация. Это мера медицинского характера, предусмотренная для лиц, совершивших особо тяжкое половое преступление против ребенка или имеющих поставленный психиатрами диагноз – педофилия. Химическая кастрация – это введение медицинских препаратов в организм человека, снижающих половое влечение и действующих в течение определенного времени.

Автор петиции Анна Маляр, которая работает юристом-криминологом, отметила, что даже в США закон о введении реестра педофилов носит фамилию изнасилованной и убитой девочки Меган. Именно смерть этой девочки стала последней каплей для американцев. Общество начало требовать решительных изменений в законодательстве США.

Источник : https://from-ua.com



