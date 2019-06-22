Зеленский отменил штрафы, которыми налоговики 26 лет "кошмарили" бизнес

22.06.2019 19:45

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня отменил штрафы для предпринимателей за нарушение кассовой дисциплины. О новом указе Зеленского сообщила в Facebook пресс-служба АП, передает https://www.dialog.ua/. В субботу, 22 июня, Зеленский отменил штрафы для предпринимателей за нарушения кассовой дисциплины. Утверждены они были в 1995 году тогдашним президентом Леонидом Кучмой. "Бизнес называл их драконовскими, потому что они позволяли налоговикам душить предпринимателей чрезмерными денежными взысканиями за несвоевременное оприходование, исправление и описки в документообороте и прочее", - рассказали в АП. В офисе президента также отметили, что только в 2018 году налоговая служба совершила около 17 тысяч проверок бизнеса. Удивительно, но она выявила нарушения у 100% проверенных субъектов.



