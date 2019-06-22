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Зеленский предлагает штрафовать депутатов минимум на 51 тыс. грн за кнопкодавство в Раде

22.06.2019 20:20
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Зеленский предлагает штрафовать депутатов минимум на 51 тыс. грн за кнопкодавство в Раде

Законопроект, который подал в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский, предлагает штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн – 85 тыс. грн) за неперсональное голосование народных депутатов в парламенте (кнопкодавство). 

На сайте Верховной Рады 22 июня был опубликован текст законопроекта №10394 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами".

Документ президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент 21 июня и определил его как неотложный.

В пояснительной записке отмечается, что, согласно ст. 84 Конституции Украины, другим законам, депутаты должны голосовать в парламенте лично, но фото- и видеофиксация заседаний Верховной Рады дает возможность увидеть, что они не всегда придерживаются этого требования.

"Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования в Верховной Раде Украины и/или ее органах вместо другого народного депутата Украины (неперсональное голосования). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн – 85 тыс. грн)", – говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов документа, его принятие будет способствовать "становлению и развитию Украины как правового государства, в котором признается и действует принцип верховенства права; развитию демократических институтов в Украине; соблюдение требований Конституции и законов Украины; обеспечению учета интересов украинского народа во время принятия решений Верховной Радой; надлежащему выполнению народными депутатами Украины полномочий, предоставленных им украинским народом". 
 Источник : https://gordonua.com 



Теги: Донбасс, штраф, депутаты, Зеленский
 
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