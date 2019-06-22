Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский выступил с сильным обращением по случаю 22 июня

22.06.2019 20:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский выступил с сильным обращением по случаю 22 июня

Согласны с ним?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война не должна стать привычным явлением для следующих поколений украинцев. Об это глава государства сообщил в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, сообщает пресс-служба.

Зеленский напомнил, что рано утром 22 июня 1941 года состоялась бомбардировка Киева.

"Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что "война приносит только кровь, горе и страдания".

"Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", – добавил гарант.

Источник : https://from-ua.com 

 




Теги: Донбасс, обращение, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх