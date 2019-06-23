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Автору украинского учебника посоветовали называть войну на Донбассе "гражданским конфликтом" – Гриневич
Автору учебника по новейшей истории Украины, рекомендовали заменить термин "война на Донбассе" на "гражданский конфликт", так как сейчас "идеологически меняется ситуация", заявила министр образования Украины Лилия Гриневич.
22 июня министр образования Украины Лилия Гриневич заявила в интервью телеканалу "Еспресо", что автору украинского учебника рекомендовали называть войну на Донбассе "гражданским конфликтом".
"Вчера одному из моих коллег, автору "Новейшей истории Украины" – учебника для 11-го класса, который уже получил гриф министерства, позвонили и сказали: "Вы должны заменить в вашем учебнике [формулировку] "русско-украинская война" на "гражданский конфликт". Когда он сказал, что не будет этого делать, а учебник уже получил гриф Министерства образования, ему ответили: "Но сейчас ситуация идеологически меняется!" – сообщила Гриневич.
Министр не назвала имени автора учебника и не уточнила, от кого ему поступил звонок.
По словам Гриневич, подобные инциденты свидетельствуют о возможном реванше пророссийских сил.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, учебник, автор
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