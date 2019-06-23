Из СИЗО в морг: нелюдя, надругавшегося над ребенком, настигла страшная кара

23.06.2019 16:38

Что произошло?

В Николаевской области изверг изнасиловал 13-летнюю девочку. Однако отбыть наказание ему не суждено было - мужчина умер через 2 недели после задержания.

Преступление было совершено еще в феврале 2019 года. Тогда 30-летняя жительница одного из сел Баштанского района Николаевской области обратилась в местный отдел полиции с заявлением о том, что ее дочь изнасиловали. Об этом пишут Факты.

Правоохранители задержали мужчину, которому объявили подозрение о преступлении. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Он умер через 2 недели после ареста. О причинах смерти пока не сообщается.

Отметим, что обвинительный акт был рассмотрен в суде, через четыре месяца после того, как было уже известно о смерти подозреваемого. Ни его родственники, ни адвокат на возможную реабилитацию этого человека не настаивали. Суд закрыл уголовное дело.

Мужчину обвиняли в нарушении ч. 4 статьи 152 УК Украины — "Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста". Интересно, что подследственные и осужденные по таким статьям в местах лишения свободы, мягко говоря, не пользуются авторитетом.

Источник : https://from-ua.com



