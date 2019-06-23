Януковича срочно вызвали в суд Киева, ему не отвертеться: «Приговорили к…»

23.06.2019 08:24

Бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича срочно вызвали в один из судов Киева.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Киевский апелляционный суд вызывает беглого президента Виктора Януковича на заседание в 11: 00 15 июля. Суд планирует рассмотреть жалобу защитников Януковича на приговор Оболонского райсуда Киева, которым президент-беглец приговорен к 13 годам за государственную измену», — говорится в сообщении.

Кроме того, за неявку в суд Януковичу грозят специальный санкции.

«В случае неявки без уважительных причин к Януковичу может быть применен штраф (от 0,5 до 2 размеров минимальной заработной платы), принудительный привод, а в случае уклонения от явки два раза является основанием для осуществления специального досудебного расследования или специального судебного производства», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, бывший резидент Украины Виктор Янукович, осужденный за госизмену, остаток жизни будет отдыхать в большой роскоши. Об этом заявил международный астролог Влад Росс. Он предсказал, как сейчас живет Янукович, и какая старость ждет экс-президента.

По словам эксперта, уже сейчас Виктор Янукович шикарно проводит время за границей. В будущем он сможет отправиться в отдаленный уголок планеты, чтобы провести там остаток жизни. В итоге правоохранители не смогут его найти и привлечь к уголовной ответственности.

«Пьянки, женщины, гулянки. Вот такая ситуация», — заявил Росс. «Я могу сказать больше: он даже сможет ездить по всему миру, кроме Украины. Но это максимум. Где-нибудь, на каких-то островах он жизнь закончит — и все».