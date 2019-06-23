- Кличко рассказал о встрече с Зеленским после инаугурации18:23
- На Львовщине банкир присвоила почти миллион гривень клиентов18:06
- Донетчина: Опубликованы новые данные о переселенцах17:41
- Из СИЗО в морг: нелюдя, надругавшегося над ребенком, настигла страшная кара16:38
- Выпускники с родителями устроили массовое побоище16:23
- Симоненко намерен жаловаться в ПАСЕ из-за отказа регистрировать Компартию на выборах в Раду16:00
- Олимпийский день и именины Василия: какой праздник 23 июня15:25
- В Донецкой области повоенныгибшего украинского военного не могут забрать из-за огня боевиков15:10
- Валерий Гнатенко: «Наше обращение услышало государство, люди на Донбассе получат воду»14:38
- В Харькове полиция открыла производство по факту подкупа избирателей лекарствами 14:00
Кличко рассказал о встрече с Зеленским после инаугурации
Кличко рассказал, что на Киев несправедливо распределяют бюджет.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после инаугурации встречался с президентом Владимиром Зеленским и говорил о Киеве.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он рассказал Главкому.
«Я поздравил его (Зеленского — ред.) с результатом на президентских выборах, коротко рассказал о том, чего киевляне ожидают от президента, каки изменения должны произойти, какие вызовы перед нами стоят. Ну и также не забыл сказать о тех достижениях, которым киевляне радуются. Я подчеркнул, и это не секрет: по Киеву существует большая дискриминация в отношении распределения бюджетных средств — у нас 60% по налогу на доходы физических лиц занимает центральный бюджет, в то время как в другие города — 40% «, — рассказал городской голова.
Отвечая на вопрос, не потерял ли он контакт с Зеленским сейчас, Кличко рассказал, что у него прямой контакт с президентом. «Я вижу, что президент понимает: возглавлять государство — это очень большой вызов, и ты уже сам себе не принадлежишь», — отметил он.
Кличко также рассказал, что Зеленский поставил ему задачи — «чтобы город не терял динамики развития».
«Но я также акцент сделал, что изменения в столице зависят, в том числе и от эффективного сотрудничества и поддержки различными ветвями власти — администрацией президента, Кабинетом министров, парламентом …», — отметил мэр Киева.
Теги: Донбасс, Кличко, бюджет, Зеленский
- Восстановление Донбасса притормозили
- Чиновница незаконно выплатила полмиллиона гривен из бюджета
- Репетиция к Евро-2012 совпала с презентацией нового авиарейса
- Кличко хочет побить рекорд Таджикистана
- Прокуратура рассказала, как воруют деньги донецкие чиновники
- Предприниматели Донетчины добровольно заплатили в полтора раза больше налогов
- Донетчина: Опубликованы новые данные о переселенцах17:41
- Боевики снова ударили по ВСУ из запрещенного вооружения15:30
- Валерий Гнатенко: «Наше обращение услышало государство, люди на Донбассе получат воду»14:38
- Религиозные меньшинства на неподконтрольном Донбассе подвергаются преследованиям от РФ, – отчет Госдепа США14:24
- ОБСЕ нашла 30 Градов в оккупированных районах 13:48
- На Донбассе обострение: кровопролитные бои гремят по всему фронту - ВСУ в ответ на потери громят технику врага 11:04
- Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на КПВВ «Марьинка»10:44
- «Ничего святого»: боевики «ЛДНР» агрессивно обстреляли украинские позиции, у ВСУ потери09:19
- Сегодня пропускают не более трех машин за полчаса: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июня18:17
- На Донбасс прибыла военная делегация ЕС17:26
- Кличко рассказал о встрече с Зеленским после инаугурации18:23
- На Львовщине банкир присвоила почти миллион гривень клиентов18:06
- Донетчина: Опубликованы новые данные о переселенцах17:41
- У Керченского моста в Крым крупные неприятности: к проблеме срочно подключили Путина 17:26
- Смертельная опасность: ученые обнаружили в морепродуктах вещество, вызывающее рак17:03
- Из СИЗО в морг: нелюдя, надругавшегося над ребенком, настигла страшная кара16:38
- Выпускники с родителями устроили массовое побоище16:23
- Симоненко намерен жаловаться в ПАСЕ из-за отказа регистрировать Компартию на выборах в Раду16:00
- Боевики снова ударили по ВСУ из запрещенного вооружения15:30
- Олимпийский день и именины Василия: какой праздник 23 июня15:25
- Смертельная опасность: ученые обнаружили в морепродуктах вещество, вызывающее рак17:03
- Жаркая тема: топ-10 советов касательно кондиционеров10:19
- У мужчин недосып увеличивает риск преждевременной смерти в 4 раза09:42
- Назван неожиданный симптом высокого кровяного давления09:02
- Этот продукт улучшает зрение лучше моркови07:45
- Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю 10:00
- Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела07:20
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы
- Валуев умирает: врачи поставили экс-боксеру смертельный диагноз - спасения нет
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
- Три мобильных оператора вновь огорошили украинцев: к чему готовиться
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Зеленский отменил штрафы, которыми налоговики 26 лет "кошмарили" бизнес
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО
- Нововведение в офисе Зеленского насторожило украинцев - очень плохой сигнал