Кличко рассказал о встрече с Зеленским после инаугурации

23.06.2019 18:23

Кличко рассказал, что на Киев несправедливо распределяют бюджет.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после инаугурации встречался с президентом Владимиром Зеленским и говорил о Киеве.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он рассказал Главкому.

«Я поздравил его (Зеленского — ред.) с результатом на президентских выборах, коротко рассказал о том, чего киевляне ожидают от президента, каки изменения должны произойти, какие вызовы перед нами стоят. Ну и также не забыл сказать о тех достижениях, которым киевляне радуются. Я подчеркнул, и это не секрет: по Киеву существует большая дискриминация в отношении распределения бюджетных средств — у нас 60% по налогу на доходы физических лиц занимает центральный бюджет, в то время как в другие города — 40% «, — рассказал городской голова.

Отвечая на вопрос, не потерял ли он контакт с Зеленским сейчас, Кличко рассказал, что у него прямой контакт с президентом. «Я вижу, что президент понимает: возглавлять государство — это очень большой вызов, и ты уже сам себе не принадлежишь», — отметил он.

Кличко также рассказал, что Зеленский поставил ему задачи — «чтобы город не терял динамики развития».

«Но я также акцент сделал, что изменения в столице зависят, в том числе и от эффективного сотрудничества и поддержки различными ветвями власти — администрацией президента, Кабинетом министров, парламентом …», — отметил мэр Киева.