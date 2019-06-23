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На Харьковщине переселенцы получат ключи от нового жилья

23.06.2019 11:18
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На Харьковщине переселенцы получат ключи от нового жилья

16 квартир и 99 комнат в шести общежитиях Харьковщины получат переселенцы из Донбасса, передает медиагруппа «Объектив».

Дом в городе Дергачи не обслуживался около 10 лет. Сегодня здесь уже завершили ремонт и завозят мебель. Заселить переселенцев с востока Украины планируют в следующем месяце.

Всего на Харьковщине устроили 16 квартир и 99 комнат в реконструированных общежитиях. В области планируют заселить до 300 переселенцев. В частности, это общежитие в Дергачах должно принять 53 человека.

Подобные общежития расположены и в Золочеве, Лозовой, Изюме, Краснограде и Богодухове. Последние два уже имеют своих жителей. В другие планируют заселить в течение нескольких месяцев. На реконструкцию 6 зданий потратили более 52 миллионов гривен.

«На сегодня в Харьковской области официально зарегистрировано более 129 000 внутренне перемещенных лиц. В 2014 году эта цифра достигала 200-250 тысяч. Сегодня обеспечены жильем, 282 человека», – рассказывает директор департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага.

Начали реконструировать здания несколько лет назад при поддержке немецких и украинских инвесторов. Находили заброшенные или пустующие дома, восстанавливали их и передавали в собственность населенных пунктов. Города выбирали путем конкурсов, учитывая более 25 критериев.

«Учитывалось наличие или отсутствие юридических сложностей с тем объектом, который предлагается для реализации. Учитывалось экологическое воздействие, влияние на окружающую среду, учитывалось расстояние от центра, учитывалось наличие социальной инфраструктуры рядом», – поясняет директор Восточного регионального представительства Украинского фонда социальных инвестиций Сергей Кадыгроб. 

Всего в рамках проекта оборудовано 119 квартир и 192 комнаты в общежитиях для размещения около 800 переселенцев. Реконструировали дома в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в Киеве и Львове. 



Теги: Донбасс, Харьковская область, жилье, переселенцы
 
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