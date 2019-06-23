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На Львовщине банкир присвоила почти миллион гривень клиентов
Во Львовской области полицейские задержали руководительницу банковского учреждения, которая присвоила 914,8 тысяч гривень средств клиентов.
Об этом накануне сообщили в региональном управление Нацполиции.
«51-летняя руководительница районного отделения одного из банков на протяжении 2016-18 годов при содействии других сотрудников отделения получала платежные карты клиентов и после этого перечисляла средства клиентов с депозитных счетов на их текущие счета. А после этого снимала деньги частями и использовала на свои нужды», – говорится в сообщении.
Руководительнице банковского отделения объявили о подозрении в присвоении средств и злоупотреблении служебным положением (ч. 3, 4, 5 ст. 191 УКУ). По решению суда ей избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.
Источник : https://zi.ua
Теги: Донбасс, Львовская область, банкир, клиент, миллион
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