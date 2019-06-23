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Новая ошибка Зеленского потрясла всю Украину: это просто шок
Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны в Украине допустил критическую ошибку. Украинцы шокированы, по их мнению, неслучайной ошибкой президента, передает https://www.dialog.ua . Вчера, 22 июня, украинцы отмечали День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Зеленский по этому поводу выступил с заявлением, которое опубликовала АП. Он отметил, что 22 июня 1941 года произошла бомбардировка Киева. Он дал понять, что именно эта дата стала началом Второй мировой войны для нашей страны. "Вторая мировая, ворвавшаяся к нам в дом, с того момента охватила всю страну", - уточнил президент.
Соцсети тут же раскритиковали Зеленского. Они напомнили ему, что уже в 1939 году немцы бомбили Львов, Тернополь, Луцк, и другие города западной Украины. Но дата 22 июня 1941 года была названа Зеленским, по всей видимости, не случайно. Это официальный день начала немецко-советской войны. "Учи историю", - советуют украинцы президенту.
Теги: Украина, Донбасс, ошибка, шок, Зеленский
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