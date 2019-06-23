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Олимпийский день и именины Василия: какой праздник 23 июня
23 июня 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Василия, Алексея и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.
Международный Олимпийский день
23 июня свой профессиональный праздник отмечают все, кто причастен к олимпийским видам спорта. Международный Олимпийский день празднуется ежегодно в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде.
Праздник учредили на сессии Международного олимпийского комитета в Стокгольме в 1947 году, а через год в Санкт-Морице этот проект был одобрен официально. Дату празднования выбрали не случайно. В июне 1894 года в Париже состоялся Международный атлетический конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. Тогда 23 июня энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен представил свой доклад, в котором познакомил всех с разработанными им организационными основами Олимпийских игр.
По традиции, в Олимпийский день в разных странах проводятся различные спортивные мероприятия. Самое популярное среди них - массовый забег, призванный способствовать популяризации массового спорта.
Анна Ахматова, русская советская поэтесса, переводчица, литературовед, Альфред Кинси, американский энтомолог, зачинатель сексологии, Валерий Меладзе, певец, Ян Тьерсен, музыкант-мультиинструменталист, композитор, Зинедин Зидан, французский футболист, чемпион мира.
Именины
Александр, Алексей, Василий, Иван, Никон, Павел, Тимофей, Ян, Антонина, Николай.
Теги: Донбасс, Стокгольм, праздник
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